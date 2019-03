Úrokový rekord pokořen. Která banka nabízí nejvýhodnější půjčku?

Jaro je tu! A s ním i příjemné oteplení, které je pro mnoho lidí znamením, že je ten správný čas se pustit do plánované rekonstrukce bydlení. Jenže kde na ni vzít? MONETA Money Bank aktuálně nabízí půjčku s rekordně nízkou úrokovou sazbou – 3,9 % ročně a RPSN 4 % – a dlouhou dobou splatnosti. A kromě zaměstnanců myslí banka i na živnostníky, kteří si nyní mohou sjednat podnikatelskou půjčku online a bez dokládání daňového přiznání.

Každé 2 minuty jedna poskytnutá půjčka. Taková je bilance MONETA Money Bank, která patří mezi nejsilnější banky na českém trhu. Mezi její nejvyhledávanější úvěrové produkty dlouhodobě patří Expres půjčka.

Jde o neúčelový úvěr, který si klienti mohou rychle, zdarma a bez zbytečných průtahů sjednat online. K žádosti jsou třeba jen dva doklady totožnosti, potvrzení o příjmu a pár minut na vyplnění formulářů. Žadatelé se to, zda banka jejich žádost schválila, zpravidla dozvědí v řádu sekund.

Pokud jste ve fázi hledání nejvýhodnějšího úvěru, možná ho najdete právě v MONETA Money Bank. Úroková sazba Expres půjčky totiž spadla na historické minimum, které startuje na 3,9 % ročně s RPSN 4 %. Stávající klienty banky od půjčky dělí jen několik kliknutí, ale s rychlým sjednáním online, telefonicky nebo na kterékoliv pobočce mohou počítat i klienti jiných bank.

Splátky, které nezatíží rodinnou pokladnu

Banka upravila parametry Expres půjčky tak, aby vyšla vstříc také klientům, kterým vyhovuje si splácení půjčky rozložit do delšího časového úseku, a tím dosáhnout nižších splátek. Zájemci o úvěr si tak mohou dobu splatnosti nastavit až na 10 let, aby jednotlivé splátky příliš nezatěžovaly jejich rozpočet.

To znamená, že při úvěru 200 000 Kč* s dobou splatnosti 108 měsíců (9 let) bude výše měsíční splátky začínat na 2 199 Kč a celková částka, kterou spotřebitel splatí, pak 237 471 Kč. Díky rekordně nízkému úroku 3,9 % tak klient za 9 let úvěr „přeplatí“ o rozumných 37 500 Kč. Samozřejmostí je, že půjčku lze kdykoliv částečně nebo úplně splatit.

Více svobody i času pro živnostníky

Další revoluční novinku si MONETA Money Bank připravila pro živnostníky. Ti nyní mají možnost, a to i v případě, že jsou klienty jiné banky, si u MONETA Money Bank sjednat komerční úvěr Expres Business prostřednictvím internetu.

Příjemnou novinkou také je, že pokud živnostníci chtějí půjčku do 500 000 Kč, nemusí bance předkládat daňové přiznání ani souhlas manžela či manželky. A co je nejlepší? Díky akci, která potrvá do letošního května, má půjčka pro OSVČ během prvních tří měsíců splácení nulový úrok. Ten v případě Express Business začíná na 5,9 % ročně.

Půjčku lze vyřídit prostřednictvím smartphonu s kamerou.autor: Shutterstock

Vyřízení žádosti o neúčelový úvěr Expres Business probíhá od začátku do konce po internetu, bez jakéhokoliv papírování, trvá v průměru jen 15 minut a je zcela bez poplatků. U vybraných profesních skupin, jako jsou například lékaři, notáři, advokáti nebo soudní znalci, banka poskytuje bez dokládání daňového přiznání úvěr až do výše 1,5 milionu Kč.

Jak probíhá sjednání úvěru online? Klient k němu potřebuje počítač nebo smartphone s kamerou. Do kalkulačky na webu zadá požadovanou výši úvěru a údaje potvrdí tlačítkem „Sjednat online". Poté do žádosti vloží IČO a sken dvou doklady. Banka kamerou ověří jeho totožnost a žádost vyhodnotí.

V případě schválení žádosti už stačí jen online podepsat smlouvu. Načerpané finanční prostředky jsou následně odeslány na klientův podnikatelský účet MONETA Money Bank, a to zpravidla do pouhých pěti minut.

*Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 198,8 Kč, roční úroková sazba 3,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru při žádosti online 0 Kč, RPSN 4 %, celková částka splatná spotřebitelem 237 470,7 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/lky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Tato nabídka není závazná. Banka si vyhrazuje právo žádosti o úvěr nevyhovět.