Ušetřit na dovolené lze i tam, kde byste to nečekali

Při plánování dovolené je důležité si ze všeho nejdříve ujasnit, jaký druh dovolené vlastně chceme. Když už máme jasno, plánujeme a intenzivně hledáme tak, aby nás dovolená vyšla finančně co možná nejméně. Pomoc s úsporou finančních nákladů vynaložených za dovolenou lze přitom najít tam, kde by to většina z nás nečekala.