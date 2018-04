Útok na Sýrii zahýbal akciemi v Asii. Dolar a ropa klesají

Akcie v Asii se na počátku nového týdne, po víkendovém útoku vedeném Spojenými státy na Sýrii, vydaly oběma směry, dolar a ropa pak klesají. Reakce trhů jsou mírné, protože investoři nepovažují za pravděpodobné, že napětí v Sýrii by mohlo eskalovat.

Akcie v Asii se pohybovaly oběma směry, avšak pohyby byly pouze mírné, protože situace na Blízkém východě zůstává nestabilní. Širší index akcií z oblasti Asie a Tichomoří, kromě Japonska, odpoledne místního času klesl o 0,4 procenta. Čínské akcie oslabovaly o 0,7 procenta, japonské naopak rostly o 0,2 procenta.

Na devizovém trhu dolar mírně klesá k euru i jenu a ke koši šesti předních světových měn ztrácí zhruba 0,1 procenta. Ceny ropy se pak snižují zhruba o procento. Kromě útoku v Sýrii však má na jejich propad vliv také růst počtu nových těžebních zařízení v USA.

Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na sobotu koordinovaný vojenský úder proti Sýrii v reakci na údajný chemický útok v povstaleckém městě Dúmá u Damašku, který Západ přičítá režimu prezidenta Bašára Asada. Terčem úderu byla vědecká centra, která podle spojenců vyvíjejí chemické zbraně, a vojenské základny. Rusko na zásah vojensky nereagovalo, ale důrazně ho odsoudilo.

Protože americký prezident Donald Trump označil misi za vynikající, investoři sázejí na to, že to nejhorší je již zažehnáno. Podle analytiků se akciové trhy obávaly dlouhé a široké kampaně proti Sýrii, to se však nyní nezdá jako pravděpodobné.

Obchodníci nyní s obavami sledují politický vývoj v Japonsku. Poslední průzkum ukázal, že podpora premiéra Šhinza Abeho klesla na 26,7 procenta, což je nejnižší úroveň od konce roku 2012, kdy se ujal úřadu. Pokles Abeho důvěry vyvolává pochyby, zda se znovu stane šéfem vládnoucí Liberálnědemokratické strany, nebo zda nerezignuje.

Trhy se také nyní zaměří na další události v tomto týdnu. V USA začala sezona zveřejňování hospodářských výsledků za uplynulé čtvrtletí a analytici očekávají největší růst zisku za sedm let. Čína v úterý zveřejní údaje o ekonomickém růstu za první čtvrtletí a Mezinárodní měnový fond svůj nový výhled ekonomického růstu. Koncem týdne se také uskuteční jarní zasedání MMF a Světové banky ve Washingtonu, napsala agentura Reuters.