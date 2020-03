Vcházíme do nové reality. Kdo budou vítězové a poražení koronavirové pandemie? | info.cz

Inovátor a blogger Robert Glaser říká, že vcházíme do nové reality – „stay-at-home“ ekonomiky. V ní budou vítězit odvětví, která se na to zaměřují. Například: dovážkové služby, služby a zařízení pro práci a vzdělávání na dálku jako Slack či Zoom, aplikace zaměřující se na udržení zdraví fyzického i duševního, hry a herní zařízení, dovážka jídla, streamovací služby jako Netlix či Disney, audio a e-knihy, gaming a e-sporty, zařízení a nástroje pro virtuální realitu a pro monitoring zdraví na dálku.

Známý investiční guru Jim Cramer nabízí ještě jiný – tradičnější – pohled: na straně vítězů budou sektory, jejichž výrobky a služby obsluhují běžný lidský život. „Podívejte se do ledničky, podívejte se do lékárničky a do spíže,“ radí. Tedy věci denní spotřeby, které se dají najít v supermarketu. Tato odvětví by měla odolat recesi.

Na opačné straně přízně osudu se ocitají sektory jako (offline) zábava, restaurace a hotely, autoprůmysl, letecká doprava, výletní lodě, firmy pořádající konference…. Aerolinky se neobejdou bez státní pomoci, jen v USA budou potřebovat skoro 60 miliard. Profesor Harvard Business School Willy C. Shih souhlasí, že nejtvrdší ránu dostanou ta odvětví služeb, jimž teď úplně vyschnou příjmy. „Aerolinky, hotely, celkově celý cestovní průmysl přichází o tržby a cash flow, které bude těžké nahradit. Výrobci nějakou dobu dokážou překonat a pak plní obnovenou poptávku, ale poptávka po službách prostě umře. To bude mít následný efekt na dodavatele těchto sektorů, jako je třeba výroba letadel či filmů,“ upozornil.

Blockchainový publicista Alex Lielacher říká, že odvrácenou stranou dopadů pandemie bude více zásahů do soukromí ze strany státu a úřadů a kontroly lidí a věcí. Kontrola hranic a xenofobie se opět mohou stát pro populisty velké téma. Lidé také podle něj přehodnotí své spotřební chování.

