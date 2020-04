Velikonoce bez droždí. Vyprodali jsme roční zásoby, říká král sušených kvasnic | info.cz

Na sociálních sítích se už nějakou dobu šíří vtipy kvůli vyprodanému droždí. Šéf české potravinářské firmy Labeta, která vyrábí sušené kvasnice, Antonín Smrček říká, že o tom ví a že se mu ani nesnilo, že by se za patnáct let jeho působení v podniku někdy podařilo vyprodat více než celoroční objem jen během prvního čtvrtletí. Enormní poptávka trvá a podnik navzdory krizi míří k rekordním výsledkům.

Jak moc se zvýšila poptávka po droždí v posledních týdnech?

Tak, že jsme vyprodali více než celoroční objem naší produkce během prvních tří měsíců roku, a z toho doba březnové koronavirové izolace dělá 80 procent. Tedy za jeden měsíc se vyprodalo to, co jindy trvá bezmála celý rok. To od roku 1993, co firma existuje, nikdo nepamatuje, ani já za patnáct let ve firmě.

Čím si to vysvětlujete? Tím, že chybí čerstvé droždí?

To jednak, takže poptávka se logicky přesunula k nám a k trvanlivějšímu zboží. Čerstvé droždí má navíc omezenou trvanlivost a na rozdíl od sušeného ho jen špatně prodáte přes e-shop. Zajímavější je otázka, proč chybí čerstvé droždí. Částečně to způsobila panika z koronaviru. A pak se pocit lidí, že se musí předzásobit, přesunul k trvanlivějším potravinám, kam sušené droždí patří. A druhá věc je, že je všechno zavřené, včetně restaurací, tak lidé si chtě nechtě musí víc vařit doma. K tomu si přičtěte, že jsou omezené způsoby vyžití a trávení volného času, jak ve sportovním, tak v kulturním životě. Jenže lidé se potřebují nějak doma zabavit, aby se nenudili, takže si krátí čas v izolaci pečením a kuchařskými experimenty.

Takže doba koronaviru naučí Čechy péct?

Tak nějak.

Vy si droždí vyrábíte sami, nebo jej nakupujete?

Nakupujeme, nemáme technologii na výrobu. Respektive ano, ale ta je nefunkční.

Kolik sáčků stihnete vyexpedovat?

Za dvě směny zabalíme dvě palety. Což znamená 35 tisíc kusů sáčků na den a děláme to zhruba ve čtyřiceti zaměstnancích.

To není moc na počet obyvatel Česka, kteří pečou...

Před třemi týdny na poradě vedení zaznělo od našich obchodníků, že jestli jsme schopni dodat celý kamion droždí, tak Kaufland ho okamžitě vezme. Pro představu: celý kamion znamená 32 palet a výsledek naší třítýdenní práce.

Velikonoce bez droždí

A kdy tedy bude droždí? Je před Velikonocemi, každý chce péct o to víc...

Řeku to takto: vyprodali jsme veškeré své roční zásoby, pak dokonce došly i pytlíky, takže jsme čekali i na ně, ale to už jsme objednali surovinu a připravovali se na to, až zase budeme mít co balit a do čeho. Dodávka dorazila, takže momentálně balíme a droždí se dá objednat na našem e-shopu. Máme nasmlouvány další dodávky a není jich úplně málo. Ale nemůžu nikomu slíbit kamion, to fakt ne.

Neustále teď vedeme diskusi, jak šly objednávky firem za sebou, abychom je spravedlivě vykryli. To se snad daří. Teď máme kromě toho nasmlouvány dodávky prakticky z celého světa a čekáme na ně. Pokud vše dorazí, tak je možné, že budeme mít kapacitu uspokojit i někoho jiného, než naše stálé odběratele. Zatím nikomu nic neslibujeme, nicméně ano, příští týden čekáme větší dodávku suroviny.

Ze stránek Labety...autor: Labeta

V čem to vázne? Kvůli uzavřeným hranicím?

To nevím, pravdou ale je, že dodávky se zpožďují. Člověk, který má u nás na starosti shánění suroviny, říká: ano, já to seženu, ale nebude to hned zítra. A oslovujeme Itálii, Nizozemsko a další země. O droždí je teď obecně zájem po celé Evropě, stejně jako my, to mají i na Slovensku, kam také něco dodáváme, peče se stejně tak v německé kuchyni, tam snad ještě víc, soudě dle toho, kolik druhů pečiva na pultech obchodů obvykle mají, a samozřejmě Polsko také. Jinak my ale do zahraničí nedodáváme, stačíme akorát tak vykrývat český trh.

Jste relativně malá firma, jak velký máte roční obrat?

Kolem 90 až 100 milionů korun, loni to bylo o něco nižší. A letošek asi pravděpodobně předčí veškerá očekávání, už teď jsou tržby o 80 procent vyšší ve srovnání s meziročním obdobím.

To ale asi nebude dáno jen droždím za pár korun, ne? Vyrábíte celou řadu směsí na pečení, vanilinové a skořicové cukry, kypřící prášky nebo polevy...

Samozřejmě. Ale boom máme jen v jedné kategorii, která jde logicky ruku v ruce s tím droždím. Za šestadvacet let existence firmy se nejenže vrátila někdejší móda pečení chleba, ale vysoce převýšila tehdejší zájem. Jeho vrchol byl před deseti dvanácti lety, kdy to bylo skutečně největším hitem, protože každý měl doma domácí pekárnu. Tehdy jsme přišli na trh s různými směsmi na pečení chleba a to je produkt, který se sice vyplatilo mít v nabídce, ale už to nebyla po léta hitovka, nicméně teď jej pomalu nestačíme míchat - v prodeji láme všechny někdejší rekordy. A zřejmě to tak ještě nějakou dobu bude, pokud potrvají vládou nařízená opatření.

Takže Labetu zjevně čeká rekordní rok co do tržeb, že?

Vypadá to tak. A je zvláštní říct, že to, co je smutné pro mnohé rodiny, se v ekonomické historii naší firmy zapíše jako rekordně ziskový rok.