Velká revoluce od Applu letos nedorazí. Chystá se na vás ale těchto 6 inovací

Zhýčkaní fanoušci futuristických technologií to nečtou rádi. Jedna z vůdčích firem letos treskuté novinky nejspíš neukáže. Apple se namísto představování dosud neviděných revolučních produktů zaměří na doladění těch stávajících. Dlužno podotknout, že to není důvod k pláči. iPhony X, bezdrátové nabijecí stanice nebo chytré hodinky Apple Watch jsou už teď špičkovými produkty, které určují budoucí standard. Jaké inovace nás čekají?

iPhone

Loni v září se světu s velkou slávou ukázal iPhone X, který Apple představil k příležitosti desátého výročí existence iPhonu. Kromě nových proporcí, kdy displej zabírá drtivou část přední strany telefonu, se hojně skloňovanou novinkou stala funkce Face ID.

Pokročilý systém zabezpečení, který zařízení odemkne na základě 3D skenu obličeje svého uživatele, se zjevně osvědčil, a proto jej Apple letos plánuje nasadit do všech iPhonů. Ty by se v roce 2018 měly ukázal hned čtyři. Rozdíl oproti uplynulému roku ovšem bude ve složení modelů. Nástupců iPhonu X se totiž dočkáme hned dvou. Nově přibude větší verze s úhlopříčkou displeje přesahující šest palců. Nabídku pak doplní cenově dostupnější model s úhlopříčkou 6,1 palců a LDC displejem. Displej roztažený až ke krajům přístroje by měly dostat všechny tyto modely.

Vedle toho se revize dočká také nejlevnější iPhone SE, který už je v současné podobě na trhu dva roky. Konkrétnější informace o nástupci telefonu, jež těží z ikonického iPhonu páté generace z roku 2012, ale chybí. K dispozici jsou jen spekulace a úniky z dodavatelského řetězce Applu, které tvrdí jen to, že na podobném telefonu se nejspíš opravdu pracuje.

iPad

Inspiraci iPhonem X nezapře ani iPad Pro, který by se mohl objevit v září. Stejně jako u tleefonů se i v případě tabletu očekává, že jej Apple osadí funkcí Face ID a displejem bez rámečků. Z technických a cenových důvodů zůstane iPad stále věrný LCD displeji. Apple ještě nemá zajištěných tolik výrobních kapacit, aby si mohl dovolit nasazovat OLED displeje i do tabletů.

Mluví se také o tom, že se ukáže druhá generace inteligentní tužky Apple Pencil. Nabídku by mohl doplnit také cenově dostupný model iPadu s klasickým rozměrem obrazovky 9,7 palců. Jeho americká cena by mohla spadnout na 259 dolarů (5500 korun).

Apple Watch

Chytré hodinky Apple Watch výrobce prozatím aktualizoval každý rok. Vzhledově vypadají všechny tři generace Apple Watch téměř identicky. Z tohoto důvodu se mluví o tom, že letos, tři roky po jejich prvním představení, bychom se mohli dočkat i prvních výraznějších designových změn. Pokud se nová generace Apple Watch v roce 2018 opravdu ukáže, mohl by se největší novinkou stát zcela nový typ displeje. Micro LED obrazovka totiž při lepších zobrazovacích parametrech slibuje ještě kompaktnější rozměry, díky kterým by hodinky mohly být celkově tenčí. Apple by také mohl vsadit na senzory pro monitoring zdraví. Mluví se například o funkci pro měření srdečního rytmu schopné odhalit i arytmii nebo o senzoru pro neinvazivní měření hladiny cukru.

Bezdrátové nabíjení

S velkou slávou představil Apple loni na podzim iPhony, které podporují bezdrátové nabíjení. Značka tak do svých přístrojů konečně přidala funkci, kterou konkurenční zařízení používají už léta. Pohodlné nabíjení doplní v průběhu tohoto roku také podložka pro bezdrátové nabíjení Air Power. Ta bude schopná současně nabíjet iPhone, Apple Watch nebo třeba i sluchátka Air Pods. Strach budí jen cena, která by se v dolarech měla vyšplhat až na necelé dvě stovky. Vzhledem k tomu, že evropské ceny Apple produktů bývají podstatně vyšší, mohla by nabíjecí podložka v českých obchodech stát až 6 tisíc korun.

Mac

Novinek se dočká také modelová řada počítačů Mac. Znalci značky rozpačitě přijatý MacBook Pro se revize dočká pravděpodobně v létě, což je doba, kdy Apple aktualizované počítače představuje každoročně. Zlepšení bude představovat nová řada procesorů od Intelu a možná také větší operační paměť a rychlejší SSD disky. Podobných změn se dočká také 12palcový MacBook a stolní počítače iMac. Beze změny by naopak měl zůstat cenově nejdostupnější MacBook Air.

Home Pod

Jediným zcela novým produktem s logem nakousnutého jablka se stane inteligentní reproduktor Home Pod. Jeho soupeři budou hlavně Google Home a Alexa od Amazonu. Původně se měla novinka na trhu objevit už na konci loňského roku. Nakonec to ale vypadá, že chytrého reproduktoru z dílny Applu se dočkáme hned zkraje roku 2018.

Home Pod se chlubí hlavně výkonným procesorem A8 z iPhonu 6, který má inteligentně snímat prostor a podle toho upravovat zvukový výstup. Nedílnou součástí Home Pod bude také hlasová asistentka Siri.