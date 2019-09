Velké investiční dohodě s Čínou jsme blízko, jsem opatrný optimista, říká europoslanec Zahradil | info.cz

Navzdory čilému obchodu nemá Evropská unie s Čínou dohodnutou ani obchodní, ani investiční dohodu. To by se však mělo podle evropského poslance za ODS a místopředsedy výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Jana Zahradila již brzy změnit. „Loni v této oblasti nastal velký pokrok a investiční dohoda, o které vyjednáváme od roku 2014, by mohla být uzavřena během příštího roku,“ uvedl ve středu Zahradil na konferenci Česko-čínského centra Univerzity Karlovy s podtitulem Výzvy digitální budoucnosti.