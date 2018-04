Vítkovice Heavy Machinery obnovily chod ocelárny a ruší omezení. Reorganizace pokračuje

„Rozjezd ocelárny je naprosto klíčový moment pro obnovení důvěry trhu, zejména německého, na který směřuje podstatná část produkce,“ uvedl obchodní ředitel VHM Jiří Brož.

Kijonková uvedla, že rozjezd všech provozů zahájila firma postupně, jakmile se jí podařilo najít strategického investora. Takzvané studené procesy, tedy obrábění a montáže, se rozběhly už 20. března. „Klíčový je ale start ocelárny, tedy výroby tekuté oceli v přímé návaznosti na slévárnu a kovárnu a všechny další výroby,“ uvedl ředitel VHM Vlastimil Molek. Doplnil, že restart probíhá přesně v termínu, který společnost zákazníkům předem avizovala.

Vítkovice Heavy Machinery jsou producentem ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. Vyvážejí do zemí EU, ale také do Ruska, Kanady, Brazílie nebo Indie. V březnu na sebe firma podala insolvenční návrh a zároveň oznámila, že do ní vstupuje nový investor. Společnost uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství. Podle insolvenčního návrhu dluží VHM téměř tři miliardy korun a mají více než 300 věřitelů. Soud podniku povolil reorganizaci.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, celkem mají asi 3000 zaměstnanců. Předloni se čtyři firmy ze skupiny dostaly do finančních potíží: Vítkovice Power Engineering později skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci a reorganizace Vítkovic Envi už úspěšně skončila. Ze skupiny se před rokem osamostatnil lahvárenský Cylinders Holding, několik firem skupina prodala.