Vláda si pojistila obří investici BMW na Sokolovsku. Firmě dá pobídku přes půl miliardy

BMW plánuje během sedmi let investovat do vybudování technologického centra pro vývoj vozidel a asistenčních systémů 2,55 miliardy Kč. Z toho investice do strojního zařízení bude 1,3 miliardy.

Většinu z více než půlmiliardové pobídky mají tvořit sleva na dani z příjmu (201,8 milionu Kč) a dotace na pořízení majetku (255 milionů). Zbytek pak dotace na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců (46,9 milionu) a dotace na tvorbu nových pracovních míst (25 milionů). Vláda v dubnu schválila memorandum o spolupráci s německou automobilkou.

Příjemcem investiční pobídky bude nově založená dceřiná společnost, která v Sokolově vybuduje technologické centrum se zaměřením na vývoj vozidel a asistenčních systémů řidiče. Skupina BMW již vyvíjí metody vysoce automatizovaného, resp. autonomního řízení vozidel v centrech v Mnichově a ve francouzském Miramas.

Investice má vytvořit minimálně 250 nových pracovních míst v okrese Sokolov. BMW v červnu uvedlo, že chce nejpozději do konce roku 2019 získat stavební povolení. Nové zkušební centrum se bude rozkládat na ploše přibližně 500 hektarů severně od Sokolova. Centrum má zahájit provoz do konce roku 2022.

Lokalita pro projekt se využívala jako výsypka při těžbě hnědého uhlí a po ukončení těžby začala společnost Sokolovská uhelná s rekultivací. Karlovarský kraj už slíbil, že vybuduje napojení silnic a zázemí pro vývojové centrum. Podle odhadů to bude stát 40 milionů korun.