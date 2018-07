Volný pád. Akcie Facebooku po slabých výsledcích klesly o čtvrtinu, Zuckerberg přišel o 370 miliard

Akcie Facebooku reagovaly na slabší výsledky hospodaření společnosti masivním poklesem. Firma nenaplnila očekávání trhu, tempo růstu tržeb bylo nejnižší od roku 2015 a v Evropě jí dokonce ubyli uživatelé. Zkrátka se ukázalo to, co všichni podvědomě tušili, ale nikdo si to nechtěl připustit: Facebook nemůže růst do nekonečna.

Společnost oznámila, že její tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 42 procent na 13,3 miliardy dolarů, což je nejpomalejší tempo růstu za poslední tři roky. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali obrat ještě o 100 milionů dolarů vyšší. Počet denních uživatelů sociální sítě v červnu dosáhnul 1,47 miliardy, 100 milionů pod odhadem trhu a „jen“ o 11 procent více, než o rok dříve. V některých regionech dokonce počet uživatelů klesnul, například v Evropě se snížil o jedno procento na 279 milionů.

Mark #Zuckerberg během nynějšího pádu akcií Facebooku přišel za 120 minut mezi čtvrtou a šestou odpolední newyorského času v přepočtu o zhruba 370 miliard korun. Jde možná o historicky nejvýraznější zchudnutí během tak krátkého okamžiku. Chudl tempem tří miliard korun za minutu. pic.twitter.com/4Vxk8oCtjw — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 26, 2018

Na hospodářských výsledcích Facebooku se odrazily kontroverze, se kterými se sociální síť v poslední době potýká. Musela například reagovat na přísnější směrnice o bezpečnosti dat v Evropě (GDPR), vyrovnat se se skandálem ohledně firmy Cambridge Analytica a najmout tisíce nových zaměstnanců, kteří by moderovali nenávistný a další závadný obsah sítě.

„Nám nejde o krátkodobý profit, ale o dlouhodobý zisk,“ reagoval podle deníku Washington Post na data Mark Zuckerberg během konferenčního hovoru s investory.

Čísla však podle všeho nebudou lepší ani v dalších kvartálech. Podle finančního ředitele společnosti Davida Wehnera se tempo růstu tržeb sníží i v letošním třetím a čtvrtém čtvrtletí.

Wehner doplnil, že za snižováním tržeb budou stát především tři důvody – volatilita směnných kurzů, významnější investice do nového obsahu sítě a větší důraz na soukromí a bezpečnost uživatelů.

„Myslím, že mnoho investorů se bude s tímto zpomalením růstu jen těžko smiřovat,“ reagoval pro agenturu Bloomberg Brent Thill, analytik společnosti Jefferies. „Vypadá to, že míra zpomalení je velmi výrazná, alespoň v kontextu technologického sektoru.“