Walmart a Microsoft prohloubí technologickou spolupráci. Chtějí konkurovat Amazonu

Zákazníci Walmartu budou mít díky dohodě rychlejší a snazší nákupy. Smlouva uzavřená na pět let zpřístupňuje maloobchodnímu prodejci cloudové služby včetně Microsoft Azure a Microsoft 365. Její součástí je i dohoda o spolupráci inženýrů Microsoftu a Walmartu na přenosu webových stránek walmart.com a samsclub.com do Azuru. Nové technologie by měly největšímu maloobchodnímu řetězci světa mimo jiné lépe zpřístupňovat údaje o prodeji, nebo na příklad optimalizovat chod mrazniček a dalšího vybavení.

Walmart, který je primárně kamenným řetězcem, zdvojnásobuje svou přítomnost na síti, aby udržel krok s původně internetovým prodejcem Amazon. Ten otevřel už i nový typ kamenné prodejny budoucnosti Amazon Go. Obchod nemá žádné pokladny, je vybaven kamerami a senzory, které sledují, co si kupující vezme z polic a co vrátí zpět. Útrata je pak stržena z účtu zákazníka po odchodu z obchodu.