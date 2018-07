Za výkyvy cen na českých trzích může i Trump. Ekonom vysvětlil, jak na nás dopadá světové dění

Jak ovlivňuje celní bitva mezi USA a EU, případně Čínou ceny průmyslových komodit?

Velmi. Typický příklad jsme zaznamenali v polovině června, kdy americký prezident Trump zmínil zavedení dalších cel vůči čínskému zboží. Trhy zareagovaly bezprostředně a cena barevných kovů spadla o pět procent, protože se očekávají problémy a menší spotřeba.

Co by naopak vyvolalo zvýšení cen?

Obecně je to „souboj“ poptávky a nabídky. Vysvětlím to na nedávném příkladu u mědi. Do její ceny se promítala velká rizika stávek v Chile. V momentu, kdy hrozilo, že se nebude těžit, šly ceny mědi nahoru.

Uvedu ještě jeden případ: když se zveřejní hospodářské výsledky Číny nebo Indie se sedmiprocentním růstem podpořeným výstavbou, automaticky roste cena mědi z důvodu její očekávané vyšší spotřeby. Konkrétně kvůli vyšší spotřebě kabelů. A naopak, pokud se v případě zmiňované Číny mluví o zpomalování ekonomického růstu, ceny barevných kovů obratem klesají z důvodu očekávané nižší světové spotřeby.

V čem jsou největší rizika vývoje cen komodit?

V tom, že ceny – ať ropy, barevných kovů nebo agrokomodit – jsou obecně méně stálé než třeba kurzy měn nebo úrokové sazby.