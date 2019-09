Začíná soutěž o nejlepšího podnikatele. Pomozte jej vybrat spolu s INFO.CZ | info.cz

Společnost EY hledá v České republice již dvacátého EY Podnikatele roku, který bude naši zemi reprezentovat na světovém finále v Monte Carlu. Porotu soutěže zajímají nejen hospodářské výsledky, ale především výjimečný podnikatelský příběh. Soutěží se v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Česká televize letos vyhlásí historicky čtvrtého vítěze Ceny České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Čtenáři MF DNES a iDNES.cz opět budou vybírat nejlepší podnikatelský příběh. Oceněni budou i úspěšní podnikatelé v krajích. Přihlášky a nominace je možné podávat do 21. října 2019. INFO.CZ je už tradičním mediálním partnerem soutěže spolu s magazínem Forbes, informace tak můžete sledovat i tam.

Soutěž EY Podnikatel roku již dvacet let objevuje výjimečné osobnosti, kterým nechybí vize, odvaha ani silná motivace. Podnikatele, kteří se ani přes těžké počátky nevzdali a vybudovali stabilní a prosperující firmy.

„V soutěži EY Podnikatel roku již dvacet let oceňujeme české podnikatele a vyzýváme je, aby svým podnikatelským příběhem inspirovali veřejnost. Těší mě, že se ke zkušeným podnikatelům přidávají stále mladší generace se svými jedinečnými start-upy, které postupně přispívají ke zvyšování zaměstnanosti, významně pomáhají rozvoji regionů a zviditelňují českou stopu v zahraničí. Chtěla bych i v letošním roce vyzvat veřejnost, aby nám pomohla poznat řadu podnikatelských osobností, o nichž ještě nevíme. Nominujte podnikatele ze svého okolí či regionu, kterého si vážíte, a jehož úspěšný příběh by mohl být správnou inspirací pro začínající podnikatele,“ vyzývá Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Být oceněn jako podnikatel roku je prestiž, zážitek, radost i motivace. Jde o zviditelnění firmy a podnikatelského příběhu v tom nejlepším smyslu slova. Věříme, že to není jen naše cesta, ale i cesta pro další, možná mladší podnikatele. Světové finále v Monaku přináší spoustu inspirace a obchodních příležitostí. Bylo pro nás rovněž možností, jak prezentovat české strojírenství a um českých inženýrů ve světě. Každému bychom účast v soutěži doporučili,“ uvádí Radka Prokopová a František Fabičovic, majitelé společnosti Alca plast, s.r.o., držitelé titulu EY Podnikatel roku 2018 České republiky. Radka Prokopová zasedne v čele odborné poroty letošního ročníku soutěže.

V současné době je EY Podnikatel roku jediná světově uznávaná soutěž svého druhu, která se pravidelně vyhlašuje již ve více než padesátce zemí na šesti kontinentech. V loňském ročníku dorazilo jen v České republice více než 320 nominací, celkově se přihlásilo 93 podnikatelů ze 73 firem. Žen podnikatelek mezi nimi bylo 10. Firmy všech soutěžících dosahovaly obratů v hodnotě 29 miliard korun, měly celkový zisk ve výši 1,95 miliard korun a jejich společnosti zaměstnávaly více než 8 870 lidí. Nejvíce nadějí v klání o celorepublikový titul mělo hlavní město Praha, Jihomoravský a Středočeský kraj. Trofej EY Podnikatele roku 2018 České republiky získali partneři v životě i byznysu František Fabičovic a Radka Prokopová, ze společnosti Alca plast. Jejich společnost patří mezi nejvýznamnější dodavatele sanitární techniky na světě.

Celorepublikovým finalistům soutěže věnovala společnost BMW voucher na bezplatné užívání nového vozu BMW řady 5.

V celosvětovém klání v monackém Monte Carlu získal letos titul EY Světový podnikatel roku americký start-upista a filantrop Brad Keywell ze společnosti Uptake Technologies, která se zabývá vývojem prediktivního analytického software. Spolupracuje s desítkami průmyslových podniků, jimž pomáhá zvyšovat produktivitu práce a efektivitu díky využívání umělé inteligence při zpracování provozních dat.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2019.

V čele poroty zasedne loňská vítězka Radka Prokopová (Alca plast) a spolu s ní budou o vítězi rozhodovat i další držitelé titulu EY Podnikatel roku, jako například František Piškanin (HOPI), Zbyněk Frolík (LINET), Eduard Kučera (AVAST Software) nebo Pavel Juříček (BRANO GROUP). Porota se řídí mezinárodně platnými pravidly EY a neomezuje se pouze na ekonomická data. Naopak, hodnocení zohledňuje mimo jiné osobnost soutěžícího, jeho čestnost a poctivost, strategickou orientaci či inovace a dopad jeho podnikání.

Soutěžní kategorie

Soutěží se v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Porota již tradičně oceňuje i nejlepší podnikatele v jednotlivých krajích. Držitele krajského titulu EY Podnikatel roku má každoročně kraj Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Praha a Středočeský kraj, v závislosti na počtu a kvalitě nominovaných může porota ocenit podnikatelské osobnosti i v dalších krajích. V loňském roce byla Českou televizí, hlavním mediálním partnerem soutěže, potřetí udělena Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejím cílem je ocenit osobnosti, které se vedle své podnikatelské činnosti aktivně věnují podpoře kultury nebo zvelebování veřejného prostoru. Hlavní spoluorganizátor soutěže deník MF DNES a iDNES.cz. již tradičně vyhlašuje čtenářskou anketu o nejlepší podnikatelský příběh.

Do kategorie EY Technologický podnikatel roku mohou být nominováni podnikatelé, jejichž společnosti technologie vytvářejí nebo inovativním způsobem využívají. Odborné porotě předsedá Jaroslav Klíma, generální ředitel a předseda představenstva TESCAN ORSAY HOLDING, držitel titulů Technologický podnikatel roku 2011 a Podnikatel roku 2011 Jihomoravského kraje.

Na ocenění EY Začínající podnikatel roku může být nominován podnikatel, který k 31. 12. 2019 nedosáhl věku třiceti let nebo celková doba jeho podnikatelské činnosti nepřesahuje 5 let (s podnikáním začal po 1. 1. 2014). Hlásí-li se za jednu společnost více podnikatelů, pro zařazení do kategorie EY Začínající podnikatel roku musí podmínku týkající se věku, nebo délky podnikání splňovat všichni. Podmínka počtu zaměstnanců se na tuto kategorii nevztahuje.

Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp.). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku. Více informací o hodnoticích kritériích Ceny ČT – Podnikatelský přínos kultuře a umění naleznete zde: https://podnikatelroku.cz/cena-ceske-televize-podnikatelsky-prinos-kulture-a-umeni

Letos již počtrnácté vyhlašuje EY také soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku). Přihlásit se mohou společensky prospěšní podnikatelé, zakladatelé ziskové nebo neziskové organizace nebo vlastníci (spoluvlastníci) obchodních společností, podnikající (k 31. prosinci 2018) alespoň 2 roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Společensky prospěšné podnikání je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na okrajové záležitosti či skupiny společnosti a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti. Podporovatelem soutěže je mezinárodní síť sociálních inovátorů, organizace Ashoka.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky bude, spolu s vítězi v dalších kategoriích, vyhlášeno 3. března 2020. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční 4. – 7. června 2020 v Monte Carlu.

Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2019

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2019 je BMW Group Česká republika.

Partnerem soutěže je společnost Raiffeisenbank. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporují agentura CzechInvest a organizace Ashoka. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky.