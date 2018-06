Zapomeňte na Křemíkové údolí. Evropské inovace pohání izraelské Křemíkové vádí v Tel Avivu

Mozky z armády, nevídaná úroveň vzdělanosti a štědré vládní pobídky. To jsou hlavní důvody, proč Křemíkové vádí (Silicon Wadi) – oblast technologického boomu u izraelského Tel Avivu – stále těsněji špape na paty globálnímu centru h technologií v americkém Silicon Valley.

Izraelci moc na výběr nedostali. Židovský stát je setrvale obklíčený těmi, kdo jej chtějí zadupat do země, a neměl ani příliš nerostného bohatství, ze kterého by své výrobky určené pro obchod vyráběl.

Navzdory tomu platí nyní Izrael za jedno z hlavních světových inovačních a start-upových center. Svůj původ zde má například navigace Waze, antivirová společnost Check Point či komunikační platforma ICQ, která se v Česku svého času těšila enormní oblibě. A USB flash disk? I ten má původ v Izraeli.

Investice do inovací se staly izraelským zlatem. Země potřebovala získat a udržet technologickou konkurenční výhodu nad svými sousedy, aby si zajistila přežití. Pro Izrael to byla jediná alternativa.

Od amerického Silicon Valley odlišuje izraelské Křemíkové vádí několik věcí. „Třeba věk lídrů. Pokud se podíváte na průměrného amerického ředitele startupů, tak je mu něco mezi 20 a 30 lety a nejspíš má pocit, že musí vymyslet nový Facebook,“ glosuje pro INFO.CZ Jarmila Plachá, ředitelka technologické společnosti Škoda Auto DigiLab. Izrael je ale jiný, tvrdí. „Místním výkonným, finančním a technickým ředitelům je většinou přes čtyřicet, dokonce znám jednoho místního zakladatele startupů, kterému je přes 65 let.“

Věk inovátorů není jediný rozdíl obou technologických oblastí. Zatímco ve Spojených státech se hledí na vhodné vzdělání, v Izraeli je často podobně určujícím faktorem jednotka, ve které byznysmeni sloužili. Pomyslný vrchol pak tvoří speciální část armády, jednotka 8200, která je izraelskou vojenskou obdobou americké Národní bezpečnostní agentury (NSA).

Když přijdete na pohovor do technologické společnosti, jen stěží můžete říct lepší první větu než „Sloužil jsem v jednotce 8200.“

Propojení technologické komunity je zejména v oblasti Tel Avivu enormní a velikost země a povinná vojenská služba nahrávají tomu, aby se znal takřka každý s každým.

Start-upovému byznysu ale pomáhá i štědrá vládní politika, která hýří pobídkami a investicemi na podporu obchodního sektoru; banky a fondy pro podporu rizikových inovačních projektů pak ochotně otevírají své kapsy, když je potřeba zafinancovat nezbytené testování nových technologií.

Tím nejpodstatnějším, co však Izrael má, jsou lidé. Takřka polovina populace má univerzitní vzdělání, v Tel Avivu je tento poměr až 90 procent. „Zaměstnanci zde vědí, jak samostatně uvažovat, a nevyžadují neustálý dozor. Když je to třeba, vezmou si na sebe další zodpovědnost, mají neskutečný drive. A to jsou pro úspěch start-upů velmi důležité prvky,“ vysvětluje pro INFO.CZ Pini Yakuel, výkonný ředitel start-upů Optimove.

I proto jsou dnes v zemi vývojová centra prakticky všech hlavních technologických firem. Takzvaná Velká pětka - Apple, Alphabet s Googlem, Amazon a Facebook je zde kompletně zastoupena.

Kromě ní je v Izraeli odhadem přes šest tisíc start-upů, a přestože jich každý rok přibližně pět set zanikne, sedm set nových podniků zase přibude. Jedním z tahounů celého sektoru jsou inovace v automotive segmentu: loni v Tel Avivu v této oblasti fungovalo přes 500 subjektů, šestkrát více, než v roce 2013.

Do Izraele ostatně na přelomu roku technologicky expandovala i mladoboleslavská Škoda Auto. Ta v Tel Avivu založila svou první zahraniční pobočku dceřiné firmy DigiLab, společnosti, která se věnuje rozvoji nových technologií. Napojením na izraelskou studnu nápadů a inovací automobilka věří, že v budoucnu získá výhodu oproti svým konkurentům.