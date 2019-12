Zbytečné čekání nehrozí, dnešní krátkodobé úvěry se totiž vyřídí už za několik málo okamžiků | info.cz

Je pravdou, že 21. století má mnoho výhod, a to hlavně v oblasti internetu. Zahrnout sem můžeme i online půjčky, díky nimž není nutné čekat ve frontě na kamenné pobočce a jejichž administrativa je vlastně poměrně jednoduchá. Legislativa vyžaduje minimum náležitostí, klient by měl kromě několika osobních údajů doložit svůj trvalý příjem, plnoletost a také uvést adresu trvalého bydliště. Jistě, bez identifikace by půjčka nebyla schválena – ale složitá administrativa v tomto bodu jistě nehrozí. Široká konkurence navíc v podstatě zaručuje, že papírování nebude složitější ani v budoucnu.