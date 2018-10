Zkrachovala americká maloobchodní legenda. Sears neustála tlak Amazonu a Walmartu

Americká maloobchodní společnost Sears Holdings vyhlásila bankrot. Firma, která je na trhu více než 100 let a která byla průkopníkem myšlenky prodávat všechno všem, je několik let ve ztrátě a není schopna splácet dluhy. Požádala proto o soudní ochranu před věřiteli, do konce roku chce v omezeném rozsahu dál fungovat a mezitím se pokusí najít někoho, kdo by ji chtěl koupit. Informovala o tom dnes agentura Reuters.