Zlevněné jízdné na úkor platů učitelů? Šílená dezinformace, ohradil se Babiš

Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že interpretace tabulky s přesuny peněz je 'šílená dezinformace'. Ohradil se proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. „Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol,“ uvedl premiér. Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit.

Žádné omezení prostředků na vědu a výzkum či platy učitelů se nekoná. Kvalitní řízení veřejných financí musí umět průběžně reagovat na vývoj reálného čerpání státního rozpočtu a ne jen na konci roku účetně zachycovat rozdíl mezi plány a skutečností. https://t.co/UJuXYIuvhE — Ministerstvo financí (@MinFinCZ) 9. dubna 2018

Podobně reagoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. „Na priority, jako je zmírnění škod způsobených suchem a mrazem, opravy silnic druhých a třetích tříd a kompenzaci slev na jízdné, budou využity prostředky, které jednotlivé kapitoly v letošním roce nestačí utratit,“ uvedl. Opatření nebude mít dopad na financování plánovaných výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani jiných priorit a záměrů resortů, dodal.

Usnesení vlády podle něj vychází z důkladné analýzy čerpání rozpočtovaných výdajů v letošním prvním čtvrtletí. „Připomínáme, že k 1. 1. 2018 představovaly nakumulované nároky z nespotřebovaných výdajů částku 167,6 miliardy korun. To je zároveň částka, kterou jednotlivé resorty stále mohou v případě potřeby nad rámec svého letošního rozpočtu využít. Hovořit v souvislosti s daným usnesením o snížení možnosti vyplácet platy nebo omezovat výplatu prostředků na projekty je tedy zcela absurdní,“ uvedl Žurovec.

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) naopak tvrdí, že například vědě bude kvůli opatření celkem téměř 900 milionů chybět. „Považuji to za potvrzení negativního postoje Andreje Babiše ke vzdělání, vědě a inovacím,“ uvedl šéf KDU-ČSL v prohlášení pro tisk. Na slova, že jde o neproinvestované peníze podle něj nemůže nikdo Babišovi skočit. „Pokud se z nich (peněz pro vědu) něco teď vezme, v dalších letech budou chybět. Nejde o nic jiného než o účetní trik, který se nevyplatí,“ řekl Bělobrádek.

Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy a zbytek využije na slevy jízdného.