Zlevněné jízdné od června pro seniory a studenty? Stát zaplatí 5,83 miliardy ročně

Zlevněné jízdné pro studenty a důchodce vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Vyplývá to z návrhu ministerstva pro úterní jednání vlády.

Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let má platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. V souvislosti se slevou bude muset ministerstvo financí upravit svůj výměr pro seznam zboží s regulovanými cenami.

Opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Dopravci se přitom budou moci rozhodnout, na kterých spojích slevy umožnit, což souvisí s omezenými možnostmi navyšování kapacity u vytížených linek.

Kompenzace slev dopravcům bude provádět ministerstvo dopravy obdobným způsobem, kterým nyní zajišťuje úhradu současných slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. Zatímco nyní hradí kompenzace asi 240 milionů korun, nově to bude 3,02 miliardy Kč pro železniční osobní dopravu a 2,81 miliardy pro autobusovou dopravu.