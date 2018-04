Zrušení superhrubé mzdy? Až za rok, vláda nemá politickou podporu, tvrdí Schillerová

Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy až za rok, nemá pro to nyní politickou podporu. Senátorům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zrušení superhrubé mzdy mělo být původně součástí daňových změn, které chce Schillerová předložit vládě do dvou týdnů. Ministryně také uvedla, že se po loňském navýšení nechystá další zvyšování podílu obcí na rozpočtovém určení daní (RUD), jak by si přáli někteří senátoři.