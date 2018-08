10 let od tragédie ve Studénce: 8 mrtvých, 95 zraněných a soudy stály neukázaly na viníka

Rozezlená je kvůli tomu i zdravotní sestra Naděžda Tomčíková (58), která v rychlíku cestovala a po nehodě taky zachraňovala lidské životy. V šoku zůstává především z osvobozujícího rozsudku nad údajnými viníky železniční tragédie.

Zpomalený film

Paní Naděžda, která tehdy cestovala z Karviné domů do Svitav, vzpomíná, jak po nárazu vlaku do mostu rovnala vedle kolejí zraněné. „Bylo to jako zpomalený film. Nade mnou byly betonové sloupy, okolo všude leželi zkrvavení lidé. Nikdy na to nezapomenu,“ říká. Náraz přišel zničehonic.

„Nejhorší je ten pocit, když nevíte, co se děje. Vylétla jsem ze sedadla, to jsem si hned řekla, to je vážné. Dokonce mi prolétlo hlavou: My tady zemřeme, nemáme šanci přežít. A pak těsně vedle mě přistál vagon,“ vzpomíná.

Neúcta k mrtvým

V uličce vlaku byl křik, pláč, panika a chaos. „Ven to nešlo, dveře druhého vagonu byly zaklíněné. Ten třetí vagon byl nad námi,“ uvedla. Ven se žena ale nakonec dostala a pomohla ošetřit dvacítku krví zbrocených lidí. „Dodnes mi z toho běhá mráz po zádech,“ otřásla se.

