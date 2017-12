3 důležité věci z domova, které byste dnes měli vědět

Ministři dnes projednají personální změny ve svých rezortech. Odejít by mělo až několik desítek úředníků. Dopravu v některých částech Česka komplikuje sníh, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. A co dalšího se dnes v Česku bude dít?

Vláda projedná personální změny na ministerstvech

Především personální změny na ministerstvech, ale například i novelu vodního zákona by měla na dnešním jednání probírat vláda. Na programu je také několik poslaneckých novel včetně návrhů ODS na zrušení elektronické evidence tržeb a zákona, který zakazuje prodej o vybraných svátcích. Kabinet se schází už v 06:30, na vánoční prázdniny by se měli ministři rozjet ze Strakovy akademie po poledni. Vláda má na své pravděpodobně poslední schůzi před koncem roku poslední možnost, aby s ohledem na služební zákon prosadila své personální představy v rámci systemizace pracovních míst. Podle materiálu předkládaného ministerstvem vnitra by na ministerstvech a Úřadu vlády mělo ubýt 14 sekcí, zrušeno by mělo být 23 služebních a 50 pracovních míst.

Dopravu komplikuje rozbředlý sníh a ledovka

Rozbředlý sníh a ledovka na řadě míst České republiky komplikují dopravu. Zvýšenou opatrnost doporučují dnes ráno silničáři v části jižní Moravy, kde mohou namrzat silnice. Teploty se pohybují těsně nad nulou. Místy leží rozbředlý sníh, jinde jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Dálnice jsou sjízdné bez omezení. Silnice druhých a třetích tříd ve Zlínském kraji dnes pokrývá vrstva rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách leží na vozovkách ujetý sníh krytý posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dohlednost v regionu místy snižuje mlha a mrholení. Silnice v Libereckém kraji jsou dnes sjízdné s opatrností, námraza se místy tvoří zejména v horských oblastech. Na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš, Jizerských hor a Lužických hor je zledovatělá nebo rozbředlá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice v kraji jsou vlhké nebo mokré.

Začínají vánoční prázdniny

Přípravy na Vánoce vrcholí. Dnešním dnem končí výuka ve školách a pro většinu zaměstnanců je dnešek posledním pracovním dnem před svátky. V řadě měst také vrcholí adventní trhy a na většině míst byl už také zahájen prodej kaprů. Pro děti patří letošní vánoční prázdniny k těm nejkratším. Už příští rok se ale situace zlepší – do školy půjdou naposledy v pátek 21. prosince 2018 a vrátí se až ve čtvrtek 3. ledna 2019.