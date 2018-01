3 důležité věci z domova, které byste dnes měli vědět

Babiš se sejde se Zemanem na tradičním obědě

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštíví v Lánech prezidenta Miloše Zemana u tradičního novoročního oběda. U slavnostní tabule usedne prezident s manželkou Ivanou a premiér Babiš s chotí Monikou, kterou si vzal v červenci. Zatímco pro Babiše se jedná o první novoroční oběd, protože jeho menšinová vláda byla jmenována v prosinci, pro Zemana jde naopak o poslední příležitost v současném funkčním období. Tradici novoročních obědů v minulých letech i přes napjaté vztahy zachovali Zeman s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Při setkáních v lánském zámku diskutovali o uplynulém roce a plánech na následující rok. Také loni se oběd konal 2. ledna.

Veřejnoprávní média začnou vysílat spoty prezidentských kandidátů

Veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas dnes začnou vysílat předvolební spoty prezidentských kandidátů. Diváci a posluchači je budou moct sledovat na několika kanálech až do příštího úterý či středy. První kolo se bude konat 12. a 13. ledna, případné druhé pak o dva týdny později. Kandidáti mají podle zákona vyhrazen jak v televizi, tak v rozhlase pětihodinový prostor. Na programech ČT1 a ČT2 budou k vidění minutové a půlminutové spoty prezidentských adeptů až do 10. ledna. O den dříve skončí vysílání minutových spotů na rozhlasových stanicích Radiožurnál, Dvojka a Vltava. Prezident Miloš Zeman podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka prostor pro spoty nevyužije, protože by šlo o osobní kampaň, kterou vést nechce.

Lékaři začínají povinně vydávat elektronické recepty

Startuje vydávání eReceptů. První rok eReceptu bude pro lékaře povinný, ale bez pokut. Do roka by měly přibýt také některé požadované funkce, například lékový záznam. Kritizovaný systém navrhovala část poslanců a senátorů opět odložit, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ale raději slíbil rok bez pokut. Receptů na léky se v Česku vydá asi 60 až 70 milionů ročně. Do systému se do konce roku nestihlo přihlásit několik tisíc lékařů. Těm, kteří žádosti podali, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který systém spravuje, nezvládl jejich dokumenty zpracovat, slíbil benevolentní přístup už minulý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Pokuty hrozily podle něj jen těm, kteří systém bojkotovali. Za nepoužívání eReceptu může být sankce maximálně dva miliony korun.