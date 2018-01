3 důležité věci z domova, které byste dnes měli vědět

Vláda probere řadu návrhů MF či jmenování soudců

Především řadu návrhů ministerstva financí, včetně nového zákona zajišťujícího stejnou úroveň ochrany spotřebitele a regulace pro různé způsoby prodeje pojištění, probere na svém prvním zasedání v novém roce vláda Andreje Babiše. Ministři se budou zabývat také návrhem na jmenování 25 nových soudců a soudkyň nebo plánem činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na další tři roky. Ministři budou jednat také o akčním plánu boje s korupcí na letošní rok či chystané páteční cestě premiéra Babiše na Slovensko. Probírat by měli také návrh novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci, která by měla upravit získávání důkazů mezi členskými státy Evropské unie.

Přestup ve stanici metra Muzeum je ode dneška až do května omezen

Cestující musí v pražském metru ode dneška počítat s omezením přestupu ve stanici Muzeum. Nástupiště linky A je ve směru Nemocnice Motol uzavřené kvůli opravě, která potrvá do 20. května. Soupravy ve směru na Motol budou stanicí pouze projíždět. „Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Depa Hostivař bude třeba dojet až do stanice Můstek a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Nemocnice Motol lze využít vlak směr Depo Hostivař a ve stanici Náměstí Míru přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ uvedl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

MF bude informovat o výsledku státního rozpočtu za loňský rok

Ministerstvo financí bude na tiskové konferenci informovat o výsledku státního rozpočtu za loňský rok. Ke konci listopadu se hospodaření státu dostalo do schodku 11,6 miliardy korun. Předloni za celý rok vykázal rozpočet přebytek 61,8 miliardy korun. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU, které ke konci listopadu meziročně klesly o 74,3 miliardy korun. Na celý loňský rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že rozpočet by měl letos skončit nejhůře ve schodku deseti miliard korun.