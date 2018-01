3 důležité věci z domova, které byste dnes měli vědět

Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády se ve čtvrtek sejdou poprvé od voleb. Projednávat budou programové prohlášení vlády Andreje Babiše, ke kterému mají zbylé dva subjekty tripartity výhrady. Vládu dnes rovněž jedná první jednání s hejtmany sdruženými v Asociaci krajů. Co dalšího se dnes v Česku bude dít?

Poprvé od voleb se sejde tripartita

Zástupci odborů, zaměstnavatelů a Babišovy vlády se dnes poprvé sejdou na společném jednání. Tripartita by se měla zabývat návrhem programového prohlášení menšinového kabinetu ANO. Odboráři i podnikatelé v textu vidí pozitivní body, mají ale i řadu výhrad. Odbory kladně hodnotí například záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim však mimo jiné slibované snižování odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Zaměstnavatelé pak vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky, podle nich by vláda měla ale také rozhodnout třeba o termínu přijetí eura. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula už dřív řekl, že by za menšinového kabinetu význam odborů a tripartity mohl výrazně vzrůst.

Babišovu vládu čeká jednání s hejtmany

První setkání s hejtmany sdruženými v Asociaci krajů čeká dnes ministry vlády premiéra Andreje Babiše. Podle Úřadu vlády se bude na dopoledním jednání hovořit o návrhu programového prohlášení kabinetu, financích, bezpečnosti, dopravě, sociálních věcech či zdravotnictví. Asociace krajů v prosinci spolu se Svazem měst a obcí vyzvala vládu, aby bezprostředně po svém jmenování řešila změnu zákona o střetu zájmů, financování sociálních služeb a oprav silnic druhých a třetích tříd. Kabinet se v návrhu programového prohlášení přihlásil k vyváženému, vícezdrojovému, spolehlivému a předvídatelnému financování sociálních služeb.

Olomoucký soud otevře případ pádu dítěte z vlaku

Olomoucký okresní soud dnes otevře případ tragické nehody, při níž předloni zemřela dvouletá dívka po pádu z vlaku na Olomoucku. Před soudem se budou zodpovídat z usmrcení z nedbalosti vlakvedoucí a průvodčí, hrozí jim rok až šest let vězení. Neštěstí se stalo před dvěma lety 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu. Dívka vypadla podle obžaloby z vlaku ve chvíli, kdy byla s matkou a starší sestrou na toaletě. Podle výsledků vyšetřování Drážní inspekce vlak ze stanice v Olomouci odjel s neuzavřenými dveřmi, při rychlosti vlaku 111 kilometrů za hodinu se pak dveře samovolně otevřely a dítě vytáhly ven. České dráhy se s rodinou již mimosoudně vyrovnaly.