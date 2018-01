3 důležité věci z domova, které byste dnes měli vědět

Hnutí ANO oznámí postoj k prezidentské volbě. Kandidáty na post hlavy státu čeká poslední velká televizní debata. Český statistický úřad zveřejní výsledky maloobchodu za listopad. Co důležitého z Česka byste dnes měli vědět?

Hnutí ANO oznámí postoj k prezidentské volbě

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš by měl oznámit postoj svého hnutí k prezidentské volbě. V předchozích dnech Babiše několikrát podpořil současný prezident Miloš Zeman a očekává se, že by mu to předseda vlády mohl oplatit. Část členů hnutí však s podporou Zemana nesouhlasí.

Poslední velká debata před volbami

Kandidáty na prezidenta čeká poslední velká televizní debata. Od 21 hodin se osm z nich střetne před kamerami České televize. Chybět bude jen hlava státu. Miloš Zeman tvrdí, že kampaň nevede a do debat s protikandidáty nechodí. Přesto i on k voličům promluví. Od 20.15 se objeví v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

ČSÚ zveřejní výsledky maloobchodu za listopad

Český statistický úřad zveřejní výsledky maloobchodu v České republice za loňský listopad. V říjnu maloobchodní tržby nepatrně zpomalily meziroční růst na 6,3 procenta ze zářijových 6,4 procenta. Podle analytiků ale bude loňský rok pro maloobchod rekordní.