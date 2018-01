Africký mor prasat se nedaří dostat pod kontrolu. Veterináři nařídili soupis všech chovů na Zlínsku

Chovatelé musejí údaje o svých hospodářstvích nahlásit nejpozději do 31. ledna. Vyhotovené soupisy jsou následně obce povinny odevzdat krajské veterinární správě do 7. února. Za nesplnění nebo porušení nařízení hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým osobám a podnikatelům až dva miliony korun.

Na konci loňského roku se africký mor prasat poprvé rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky. Byl potvrzen u sedmi uhynulých divočáků nalezených v katastrech Lípy a Zlína - Kudlova. V úterý proto veterináři rozšířili vysoce rizikovou oblast o katastry čtyř obcí a místních částí. Kromě dvou zmíněných jde ještě o katastry Zlín - Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí.

Neregistrovaní chovatelé z těchto čtyř katastrů musejí do 31. ledna porazit všechna svá domácí prasata. Tyto obce a místní části jsou navíc do 15. ledna povinny vyhotovit soupis všech hospodářství s chovem prasat a do 17. ledna ho odevzdat krajské veterinární správě. S přemisťováním ohradníků veterináři zatím nepočítají, v celé vysoce rizikové oblasti však platí zákaz vstupu osob do lesů, polí a na polní cesty.

V okrese Zlín veterináři prozatím potvrdili africký mor prasat u 213 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Nákaza není nebezpečná pro člověka, kromě divočáků však zabíjí i domácí prasata. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína.