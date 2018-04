Alibismus a lišácký úkrok stranou, komentují experti Babiše. Zeman ale nemá důvod couvnout

Podle Znoje nicméně Zeman nepověří vyjednáváním o vládě někoho jiného už jenom proto, že bychom se přiblížili vzniku vlády, jejíž součástí by mohla být ODS, případně lidovci nebo Starostové. „Jak známo, Miloš Zeman podporuje menšinovou vládu hnutí ANO s podporou stran jemu blízkých. Když sociální demokracie dala Babišovi košem, tak se nabízí podpora komunistů a Okamurovy SPD,“ vysvětluje Znoj.



Podle něj jsme ostatně od realizace právě tohoto scénáře už jen pár kroků. „Proč by prezident Zeman měnil názor? Když Andrej Babiš před návštěvou u prezidenta říká, že by přijal, kdyby byl jmenován někdo jiný z hnutí ANO, je to jen alibismus a lišácký úkrok stranou,“ pokračuje Znoj. Podle Jelínka bude zase záležet na tom, zda Babiš toto řešení připustí také v rozhovoru se Zemanem mezi čtyřma očima.

„Musel by mít nejspíš pojistky, že zájmy jeho rodiny, i vzhledem ke kauze Čapí hnízdo, budou ošetřeny. Ostatní si pohlídal personálními čistkami, díky kterým dosadil loajální lidi na všechny klíčové pozice v resortech. Každopádně Zemana čeká hvězdná hodina,“ uvažuje Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ.



Pokud podle něj prezident ukáže na jiného premiéra, bude za vítěze, který situaci odblokoval. „To od něj čekají zejména sociální demokraté. Otázka ale je, co by za to Zeman chtěl. Více svých spojenců v příští vládě? Pravidelné konzultace s koaličními partnery, kterým by do vládnutí mluvil? Posuny v zahraniční politice a fleky na ambasádách pro své blízké?,“ táže se Jelínek.

Politolog Ladislav Cabada si zase všímá toho, kterak ve své straně dominantní Babiš zaprvé dal jasně najevo, že takovou nominaci hnutí ANO neprovede a přehrál případné rozhodnutí na prezidenta republiky, „A za druhé dodal, že nečeká, že by se pan prezident pro jmenování jiného předsedy vlády za ANO než jeho samého odhodlal,“ zdůraznil politolog.

Právě proto v tuto chvíli nevidí v hnutí ANO vůli skutečně podpořit jiného předsedu vlády, byť z vlastní strany. „A bez takové podpory by i nominant pana prezidenta mohl mít těžkou úlohu sestavit vládu s většinovou podporou sněmovny, ostatně bez poslanců hnutí ANO taková nevznikne.“ Nakonec by to podle něj mohl být hlavně Babišův trik, jak prezidenta „donutit“ k nominaci druhého premiéra, jenž s vládou opět nezíská důvěru.



Což by byl moment, který by nás opět přiblížil k předčasným volbám. „Kladu si pak i otázku, jaká by byla role Andreje Babiše, kdyby nebyl premiérem vlády řízené nominantem za hnutí ANO - byl by členem vlády? Nebo by vyrazil na volební kampaň pro předčasné volby? A jak by vládu ovlivňoval a kde by další členové koalice brali záruky, že ji z pozadí neřídí?“



Znoj má ale jasno, Babiš podle jeho mínění pouze předhazuje médiím téma, za nímž se poženou. „Podobná situace byla před časem, když před jednáním vedení ANO připustil, že by nebyl kandidátem strany na premiéra. Následně vedení strany prohlásilo, že bez Babiše vláda nebude a bylo jasno,“ připomíná Znoj.

Prezident Zeman podle něj v úterý, kdy se má s předsedou hnutí ANO a premiérem v demisi potkat v Lánech, zřejmě řekne, že pověření Andreje Babiše ještě neskončilo, neboť má pořád další možnosti, jak vládu sestavit. „A bude jasno,“ uzavírá Znoj.



Že Babiš bude případně akceptovat, pokud prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO, konkrétně zmínil místopředsedu Richarda Brabce, řekl premiér v rozhovoru pro pondělní vydání Lidových novin. Zároveň ale dodal, že od prezidenta takový krok neočekává.