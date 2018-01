Američan Dahlgren, který zavraždil českou rodinu, spáchal ve věznici sebevraždu

Mluvčí hradecké krajské policie Alena Kacálková ČTK řekla, že ve věznici Valdice vpodvečer zemřel vězeň a policii byla událost nahlášena na linku 158. „K totožnosti mrtvého se nebudeme vyjadřovat. Na místě je výjezd kriminalistů a vše vyšetřujeme," uvedla. Dodala, že bude provedena pitva. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová věc nechtěla komentovat.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Trestní stíhání Babiše by mohlo pokračovat, až skončí v politice, naznačuje poslankyně ANO

Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR.