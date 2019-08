Američany znervóznily průtahy při nákupu vrtulníků, armáda na ně nejdřív musí ušetřit | info.cz

Celý problém spočívá v ceně vrtulníků. Zatímco Američané nabízejí 12 strojů za zhruba 13 miliard korun, Italové zdůrazňují, že jsou schopni dodat stejný počet jiných vrtulníků za zhruba polovinu. Výběr neprobíhá klasickým tendrem, ale na základě mezivládní dohody, což kabinetu umožňuje nakoupit dražší stroje. Z vyjádření představitelů ministerstva obrany jsou ovšem patrné obavy z případného trestního stíhání, což už se v případě neexistujících tendrů v minulosti odehrálo.

Bývalý náměstek ministra obrany Jakub Landovský, který v současnosti působí na pozici velvyslance při NATO, tvrdil, že obrana vyjednává s USA exkluzivně. Ekonomický deník ovšem před několika dny upozornil, že dnes už ministerstvo mluví jinak a hovoří pouze o průzkumu trhu. „Ministerstvo obrany ČR v současné době stále provádí průzkum trhu (nyní je posuzováno doplnění informací od vlády USA), na základě kterého bude mj. rozhodnuto i o nejoptimálnějším způsobu zadání veřejné zakázky na pořízení 12 víceúčelových vrtulníků. Při rozhodování o dalším postupu bude resort MO vycházet ze všech dostupných informací, tedy i informací vyplývajících z průzkumu realizovaného ministerstvem v minulosti,“ řekl Ekonomickému deníku mluvčí ministerstva obrany.

Podle informací INFO.CZ je změna rétoriky snahou odvrátit případné trestní stíhání, které už mnoho let pronásleduje bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou a to navíc za velmi podobnou věc. Když by představitelé ministerstva příliš okatě odmítali levnější italskou nabídku, mohli by si to vyšetřovatelé vyložit tak, že poškozují zájmy státu, protože upřednostňují dražší variantu.

Nákup ovšem čelí i dalším potížím. Vojáci na vrtulníky nemají peníze a ministerstvo financí je podle informací INFO.CZ nutí šetřit ve vlastních výdajích. Týdeník Euro informoval, že ministerstvo například odsouvá desetimiliardový nákup protiletadlových raketových kompletů SHORAD. To vše v situaci, kdy obrana zvažuje i nákup bojových vozidel pěchoty, která budou stát vyšší desítky miliard korun.