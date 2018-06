ANALÝZA: Babiš podruhé premiérem. Kdo usedne ve vládě a jakou má kabinet šanci získat důvěru?

Jaký je časový harmonogram?

Andrej Babiš přestane být dnes – ve středu 6. června – premiérem v demisi. Hrad oznámil, že ho prezident jmenuje ve dvě hodiny odpoledne. Do 20. června má Babiš prezidentovi oznámit obsazení nové vlády. S kandidáty na ministry se chce Zeman začít potkávat po 15. červnu. Babiš podle svých dosavadních vyjádření očekává, že sněmovnu by nový kabinet požádal o důvěru v týdnu od 10. července.

Kdo vládu podpoří?

Hlava státu splní svůj slib, že vítěz podzimních sněmovních voleb bude mít ještě druhý pokus na sestavení kabinetu. Za zvoleným termínem je ale možné vidět i výrazný tlak na šéfa hnutí ANO. Ten v současnosti vyjednává se sociálními demokraty, kteří se v referendu s nejistým výsledkem rozhodují, zda vstoupí do vlády. Přesvědčit potřebuje i komunisty, od kterých šéf hnutí ANO potřebuje, aby kabinet ve sněmovně tolerovali při hlasování o důvěře.

Prezident přitom Babiše podruhé jmenuje premiérem ještě předtím, než bude mít tuto podporu jistou. Výsledky vnitrostranického referenda v ČSSD budou oficiálně oznámeny až 15. června. Babiš tak bude mít pouhých pět dní na to, aby dopracoval návrh, kdo ve vládě zasedne.

Pokud by sociální demokraté nakonec na vládní spolupráci na základě výsledků jejich referenda nekývli, bude Babiš tlačen do menšinové vlády za podpory KSČM a SPD, což je řešení, o němž se prezident několikrát vyjádřil jako o dobrém.

Rozhodnuté referendum?

Sociální demokraté rozhodují o vstupu do vlády už několik týdnů. Na průběžné výsledky vydali embargo, i tak ale dílčí informace unikají na veřejnost. Dosavadní rozložení sil zatím vypadá tak, že se straníci přikloní na stranu spolupráce s ANO. Přesvědčuje je o tom aktivně i dvojka ve vedení strany Jan Hamáček a Jiří Zimola.

Druhý jmenovaný už nyní vyzval kritiky, aby v případě svého neúspěchu ze strany odešli. Ani tak ale dnes není možné tvrdit, že si sociální demokraté vstup do vlády stoprocentně odsouhlasí. Některé kraje se proti tomu ostře vymezily. Dohody s Babišem se bojí i poslanci a členové minulé vlády, kteří s ním mají osobní zkušenosti. Oficiálně vystoupili s nesouhlasným stanoviskem i někteří senátoři za ČSSD v čele s Milanem Štěchem.

Sociální demokraty příliš nepotěšilo ani několik posledních hlasování ve sněmovně, v nichž se opakovaně ukázalo, že hnutí ANO nemá problém postupovat v důležitých okamžicích v nepřiznané koalici s KSČM a SPD. Kritici z ČSSD upozorňují na to, že tak Babiš stranu může potřebovat jen při hlasování o důvěře a pak ji může kdykoli stejným způsobem obejít.

1080p 720p 360p REKLAMA Zeman dal Babišovi nůž na krk. Část ANO nás podrazila, chtějí vládnout s Okamurou, říká Zimola autor: INFO.CZ

Čím si Babiš získá náklonnost KSČM?

Další neznámou představují komunisté. Ti vznášejí podmínky, za nichž budou vládu na půdě sněmovny tolerovat. Nejprve mluvili o tom, že nesmí dojít k posílení zahraničních vojenských misí v Pobaltí. Ty nakonec jako část většího balíčku sněmovnou minulý pátek prošly.

Od komunistů se vzápětí začaly ozývat hlasy, že Babiš partaj zklamal a vyjednávání o podpoře nyní budou složitější. Co přesně bude součástí tzv. toleranční dohody, není jasné. Deník Právo před časem informoval o tom, že KSČM má přislíbena místa v orgánech státních podniků.

Na začátku týdne přišli komunisté s požadavkem zdanění církevních restitucí. Babiš ho odsouhlasil. I vedení ČSSD deklarovalo, že splní tuto podmínku a zdanění podpoří. Novela ovšem může narazit u Ústavního soudu.

Kdo bude ve vládě?

Jasné zatím není ani to, jaká jména budou figurovat na seznamu ministrů, který Babiš Zemanovi do 20. června donese. Současný ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán nebo šéf resortu zahraničí Martin Stropnický už oznámili, že v další vládě nemají zájem zasednout. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok také sdělil, že už nemá chuť pokračovat. Jisté místo nemá ani Karla Šlechtová v čele resortu obrany. Hnutí ANO své nominanty na ministerské posty nezveřejnilo, byť je k tomu ČSSD vyzývala.

Sociální demokraté uvedli toto obsazení: na ministerstvo vnitra předseda strany Jan Hamáček, na ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý politický náměstek Petr Krčál, na zemědělství prezident Potravinářské komory a nestraník Miroslav Toman, na kulturu olomoucký primátor Antonín Staněk. Největší emoce vzbudila nominace europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Prezident Zeman se proti tomuto kroku ostře staví. Na druhou stranu – Jan Hamáček po úterní schůzce s prezidentem řekl, že o alternativách za Pocheho nebyla na Hradě řeč a sám europoslanec si stále dává velké šance.

Ani vedení ČSSD ovšem nevěří, že toto obsazení je konečné. Zimola před začátkem vnitrostranického referenda na svém Twitteru napsal, že „personální obsazení ministerstev se může ještě značně proměnit“.

Na kom je další pokus a jaké alternativy připadají v úvahu?

Prezident Zeman ve středu vyčerpá všechny své pokusy na jmenování premiéra. Třetí a poslední patří předsedovi Poslanecké sněmovny, kterým je Radek Vondráček (ANO). Téměř s jistotou tak lze říct, že by byl premiérem opět jmenován Babiš. Sám Vondráček před časem v rozhovoru pro INFO.CZ uvedl, že ve straně není žádný jiný „Ronaldo“, který by se mohl úkolu zhostit.

Vedení ANO sice popírá, že by si připravovalo zadní vrátka pro případ, že by koalice s ČSSD podpořená KSČM nevyšla, místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová ale v rozhoru pro INFO.CZ na dotaz, zda se připravuje plán B, uvedla, že se strana nebojí předčasných voleb. To je naopak pro ostatní strany zastoupené v parlamentu s ohledem na jejich preference scénář, ze kterého nemůžou mít radost.

Podle aktuálního volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění by ANO získalo 29 procent, ČSSD shodně s ODS 13 procent. STAN a TOP 09 by z dolní komory vypadly.