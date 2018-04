ANALÝZA: Čistky, miliardové sliby a tvrdou linii v zahraniční politice. Co stihla Babišova vláda za 90 dnů v demisi?

Kabinet Andreje Babiše vládne devadesát dnů v demisi. Dostal se tak na úroveň Topolánkovy vlády v roce 2006. Přestože hnutí ANO podporu stále hledá, v uplynulých třech měsících podniklo několik klíčových kroků. Babišovými slovy: „zamakalo“. INFO.CZ přináší analýzu těch nejdůležitějších. Patří mezi ně personální změny na ministerstvech a ve státních firmách, činy v zahraniční politice i „miliardové“ sliby během výjezdů do regionů.

Čistky na ministerstvech

Nástup Babišova kabinetu s sebou přinesl rozsáhlé personální změny na ministerstvech i ve státních firmách. Podobně postupovaly i předešlé vlády. Tu současnou od nich ale odlišují dvě důležitá fakta: jedná se o vládu bez důvěry a je také prvním kabinetem, který výměny provádí za účinnosti služebního zákona. Jeho smyslem je přitom zajistit odpolitizování veřejné správy. Babišova vláda chce zasáhnout i přímo do něj. Šéf hnutí ANO tvrdí, že je potřeba státní správu otevřít odborníkům zvenčí. O potřebnosti změn mluví i „superúředník“ Josef Postránecký.

Jak už INFO.CZ podrobně informovalo, návrh novelizace se setkal s kritikou v meziresortním řízení. Proti některým zásadním změnám protestovali samotné resorty, státní firmy, odbory i úředníci. „Hlavní připomínka je ta, že se otevírá možnost měnit náměstky, ale i všechny představené až po úroveň vedoucího oddělení. Přitom cílem zákona o státní službě bylo to, aby došlo k odpolitizování. Tímto návrhem se otevřou vrata pro politické nominanty, jako tomu bylo v minulosti. To nám vadí asi nejvíce. Dále jde o osobní hodnocení, protože to stávající je vázané na osobní příplatek,“ popsal již dříve v rozhovoru pro INFO.CZ předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Jednodušší odvolání náměstků nebo změny v hodnocení státních zaměstnanců musela ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vysvětlovat i Evropské komisi. Ministryně setkání z března prezentovala tak, že EK dala vládnímu návrhu zelenou. Samotná komise ale později dodala, že na schůzce neposkytla žádné své hodnocení a jednání dále pokračuje.

Konkrétně museli své místo opustit náměstci Ondřej Závodský (ministerstvo financí), Jiří Jirsa (ministerstvo zemědělství) a Petr Hejduk (ministerstvo práce a sociálních věcí). Všichni tři se kvůli svému vynucenému odchodu obrátilo na soud.

Ke změnám ale došlo i na dalších místech. Vláda vyměnila většinu řídícího výboru Českých drah. Ministryně Karla Šlechtová na začátku březnu oznámila, že novým náčelníkem generálního štábu bude od května Aleš Opata. Velké pohyby nastaly na ministerstvu průmyslu obchodu. To opustila většina náměstků. Z funkce generálního ředitele agentury CzechInvest byl odvolán Karel Kučera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolala ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka a ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou.

Tvrdá linie v zahraniční politice

Během devadesáti dnů v demisi podnikla vláda několik výrazných kroků v zahraniční politice. Na žádost britské premiérky Theresy Mayové se připojilo Česko k dalším státům a vyhostilo v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala několik ruských diplomatů. Už před samotným rozhodnutím Babiš prohlásil, že by se jednalo o nedeklarované zpravodajce, kteří v Praze působí.

Premiér v demisi se také postavil na stranu Spojených států, které v polovině dubna společně s Velkou Británií a Francií zaútočili na Sýrii v reakci na údajný chemický útok ve městě Dúmá. Bezprostředně po útoků napsal Babiše na svém Twitterovém účtu, že „úder proti syrskému režimu, kteří útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo byl nevyhnutelný“.

Ani s jedním ze zmíněných kroků ovšem nesouhlasí komunisté, kteří mají v současném vyjednáváním o vládě klíčovou roli. „Poté, co Andrej Babiš podpořil v rozporu s mezinárodním právem útok na Sýrii, tak to je věc, přes kterou u nás nejede vlak. (…) Bude určitě velmi důležité vyjednat s Andrejem Babišem právě to, aby se něco podobného – a teď nemyslím pouze jeho neznalost zahraniční politiky, ale vyjádření rychlejší, než si dovede domyslet důsledky – neopakovaly,“ popsala v rozhovoru pro INFO.CZ komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

To, že hnutí ANO na výtky zřejmě reaguje, se ukázalo již v tom, že jen o dva dny později po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem premiér v demisi své vyjádření upravil. „Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit,“ řekl novinářům.

„Slevíme jízdné a přidáme důchodcům“

Vláda v demisi schválila v uplynulých měsících několik důležitých bodů. Na konci února to bylo navýšení důchodů. Od ledna příštího roku vzrostou seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. Změna se dotkne ale i penzí obecně. Pevná výměra důchodů by měla nově odpovídat deseti procentům průměrné mzdy. Podle propočtů vlády by měli důchodci dostat od ledna včetně obvyklé valorizace přidáno minimálně 540 korun.

Senioři by měli navíc ušetřit i na jízdném, stejně tak studenti. Původně vláda slibovala, že se obě skupiny dočkají slevy ve výši 75 procent už od června. Pak ale zjistila, že kraje na to nejsou připravené. Levnější jízdné by tak mělo přijít až od září.

Kabinet prošel také zákon o referendu, konkrétně ten z dílny sociální demokracie, který neobsahuje možnost rozhodovat o setrvání v NATO nebo EU. Právě o to se přitom vedl – a zřejmě povede i dál – spor mezi ANO, ČSSD, Piráty a SPD s komunisty. Posledně dvě jmenované partaje by chtěly do rukou občanů svěřit v rámci obecného referenda rozhodování i o účasti v mezinárodních organizacích. Babiš se proti tomu doposud stavěl. Nové vedení soc.dem. není tak jednoznačné: Jiří Zimola a Jana Fialová mluví o tom, že by se o czexitu mělo dát hlasovat.

Vláda schválila také rozšíření zahraničních misí. Česko by mohlo ještě letos vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali o necelé tři stovky vojáků více. Příští rok by také měli střežit vzdušný prostor nad Pobaltím.

Jak INFO.CZ popsalo, zmatky naopak provází nákup dvanácti víceúčelových vrtulníků. Podle dobře informovaných zdrojů nemá resort na stroje v rozpočtu vyčleněné finance. Problematický je i fakt, že Babišův kabinet odstoupil od původního tendru, v němž se mělo Česko dohodnout s USA na dodávkách vrtulníků Bell.

Sliby (nejen) v regionech

Andrej Babiš se v doprovodu ministrů vydává pravidelně do regionů. Navštívil už Zlínský, Liberecký, Středočeský, Královéhradecký a Karlovarský kraj. V těchto dnech objíždí Moravskoslezský. Na mnohých místech přitom slibuje výrazné investice do silnic, sportovišť nebo škol. Pro příklad: nová školka v Semilech, porodnice v Brně, centrální příjem v IKEMu či Krči nebo oprava zámku v Přerově nad Labem.

Podle hrubého výpočtu šplhají sliby do desítek miliard korun. Dle opoziční poslankyně Heleny Langšádlové (TOP 09) přesahují částku sedmdesát miliard korun.

Do konečného součtu je třeba započítat i výše zmíněné slevy na jízdné, zvýšení důchodů nebo aktuální slib, že v příštím roce poputuje do školství o třicet miliard korun více.

Babiš argumentuje tím, že výdaje pokryje bezmála 170 miliard, které vláda nalezla v rozpočtu ministerstev a státních institucí. Má se jednat o částku, kterou nevyčerpaly resorty ze svých plánovaných rozpočtů. Jak ale upozornil například Nejvyšší kontrolní úřad, jde o peníze, které existují pouze na papíře. Nemají finanční krytí.

Na výjezdy do krajů je možné pohlížet jako na permanentní kampaň hnutí ANO před komunálními a senátními volbami. V regionech se Babiš setkává v rámci debat i s občany. To je přitom podle odborníků ta linie, za níž už se jedná ne pouze o přirozenou součást aktivit vlády, ale i o sebepropagaci. Za objíždění krajů byl přitom dohledovým úřadem kritizován v době před prezidentskými volbami i Miloš Zeman.

Končící ministři

Po působení na postu ministra spravedlnosti se rozhodl úplně opustit politiku Robert Pelikán (ANO). Pro média své rozhodnutí zdůvodnil sporem s prezidentem Zemanem v kauze ruského hackera Nikulina, kterého vydalo Česko Spojeným státům. Uvedl ale také to, že se názorově rozchází s většinou kolegou v hnutí ANO.

Vyjednávání o podpoře vládě - konkrétně možnost dohody s extrémistickým SPD - přineslo pnutí do celého ANO. Proti takové spolupráci se postavil například i ministr dopravy Dan Ťok. Tvrdí, že v takovém případě by ve vládě nezůstal. Podobně se vyjadřuje i ministryně obrany Karla Šlechtová.

Jak informovalo INFO.CZ, právě její resort by měl přitom v rámci vyjednávání se sociální demokracií vést současný náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský. Šlechtová by se mohla stát velvyslankyní. Padají státy jako Slovensko nebo Japonsko.