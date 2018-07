ANALÝZA: Co spadne s novou vládou pod stůl? Otazník je nad exekucemi nebo dávkami na bydlení

Druhá vláda premiéra Andreje Babiše získala v noci ze středy na čtvrtek důvěru Poslanecké sněmovny. Velkou část resortů povedou dál titíž lidé, na některých ministerstvech ovšem došlo k obměně. Velké změny v jejich směřování podle všeho nepřijdou, i tak ale začátek vládnutí nového kabinetu přináší v určitých oblastech nové směřování. Práce na některých zákonech se vrací na začátek, jiné by mohly rovnou „spadnout pod stůl“. Viditelné je to především na ministerstvu práce a sociálních věcí, které připadlo sociální demokracii. Otázkou také zůstává, zda nový ministr spravedlnosti bude pokračovat ve směru, kterým vykročil v oblasti exekucí exministr Robert Pelikán. Změnit se může i služební zákon.

„Myslím si, že k největším změnám může dojít v resortu práce a sociálních věcí. Andrej Babiš hovoří o důchodové reformě – i když nezmiňuje, jaké má mít parametry, zatímco sociální demokraté i ministr práce Petr Krčál mluví o tom, že reforma není zapotřebí. Tam budou muset hledat nějaký kompromis,“ popisuje politolog Lukáš Jelínek.

„Já předpokládám, že se sociální demokraté nechají přesvědčit, že se bude mluvit o reformě, ale její podstatou bude pouze zvyšování důchodů, a ne žádné parametrické změny,“ dodává.

Pod MPSV spadá i legislativa, která by se mohla s příchodem ČSSD měnit. Partaj už vzhledem ke svému zaměření od začátku vyjednávání o koaliční vládě tvrdila, že tento resort pro ni představuje prioritu. Jako podmínku si sociální demokraté stanovili zrušení karenční doby. „Vypadá to ale, že ANO nebude chtít úplně ve všem přistoupit na představu ČSSD,“ míní Jelínek.

Vstříc sociálnímu bydlení?

Promění se zřejmě i přístup k sociálnímu bydlení. Téměř jisté je to, že pod stůl spadne návrh na omezení dávek na bydlení, tak jak jej připravila bývalá ministryně Jaroslava Němcová. Ten vzbudil velkou kritiku. Odborníci upozorňovali, že by kvůli novele přišli o střechu nad hlavou tisíce lidí. Proti návrhu se postavil i exministr spravedlnosti Robert Pelikán. Jak popsalo INFO.CZ, projednávání zákona Legislativní radou vlády nakonec pozdrželo termíny natolik, že už ho předešlá vláda nestihla schválit, přestože na to velmi tlačila.

INFOGRAFIKA DNE: rekordy českých vládautor: info.cz

Právě resort spravedlnosti také teprve ještě ukáže, zda bude dál postupovat směrem, který zde načrtl Pelikán. Ten si vzal jako důležité téma exekuce a přišel s možností snadnějšího oddlužení. I nové vládní prohlášení počítá s bojem s lichvou, zmiňuje i zavedení tzv. teritoriality exekutorů, tedy principu, podle něhož by si věřitelé nemohli exekutora vybírat a nezvyšovala by se tak částka, kterou nakonec dlužník zaplatí.

Zda ke změnám bez Pelikánovy garance skutečně dojde, není dnes jisté. Pochyby vzbudila osoba Taťány Malé v čele resortu. Její manžel působí jako insolvenční správce. Nyní vede ministerstvo místopředseda LRV Jan Kněžínek. Na jak dlouho to bude, ale není jasné.

Revoluce na železnici

„V dalších resortech bych žádné výrazné posuny neočekával, protože sociální demokracie akceptovala daňové představy hnutí ANO. Jen budu velmi zvědavý na to, jak se ČSSD postaví k informaci o změnách ve vedení Českých drah, které požaduje Dan Ťok (ministr dopravy, ANO - pozn.red.) s odvoláním na to, že současný management velmi špatně pracuje na liberalizaci železničního trhu. Kdyby ANO trvalo na oslabení role státu při organizaci provozu na železnici, tak by to mohl být pro soc.dem. problém,“ domnívá se Jelínek.

K zásadním změnám zřejmě nedojde ani na ministerstvu zahraničních věcí, které nyní vede předseda ČSSD a ministr obrany Jan Hamáček. „V oblasti zahraniční politiky očekávám celkem velkou kontinuitu. Viděli jsme to, i když nastoupil ministr Stropnický (Martin Stropnický z ANO, ministr zahraničí – pozn.red.) po Zaorálkovi (Lubomír Zaorálek z ČSSD, ministr zahraničí – pozn.red.). Neměnili se klíčoví lidé na ministerstvu ani úřadu vlády,“ tvrdí Vladimír Bartovic z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

„Myslím, že jediná změna – a to oproti Sobotkově vládě – je ta, že premiér má větší ambice v zahraniční politice. Chce ji mnohem více ovlivňovat,“ tvrdí Bartovic. Fakt, že vládu podpořili komunisté, kteří mají o zahraniční politice svou představu, se podle něj v praxi výrazně neprojeví. Trvat by mohli na omezování přítomnosti českých vojáků v zahraničí. „Tam ale z druhé strany tlačí spojenci naopak na její zvyšování,“ připomíná expert.

Nejistá budoucnost čeká i služební zákon. První Babišová vláda přišla s návrhem novely, který měnil přijímání i odměňování úředníků. Ministři tvrdili, že chtějí systém otevřít odborníkům zvenčí. Proti jejich změnám se ale postavila i ČSSD. Poslankyně Kateřina Valachová před časem pro INFO.CZ řekla, že by za případné účasti strany na vládě preferovala nový vládní návrh.