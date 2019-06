ANALÝZA: Ulice Babišovu vládu nepoloží. Může to skončit rozčarováním a apatií | info.cz

„Veřejné vystoupení občanské společnosti je jednoznačně pozitivní věc,“ nepochybuje politolog Milan Znoj. Občané, kteří jsou proti vládě Andreje Babiše a prezidentství Miloše Zemana, a jsou schopni shromáždit se ve velkých počtech na manifestacích, podle něj tak mohou pozvednout svůj hlas a zformulovat politické požadavky. „Jsou to aktivní občané, bez nich demokracie zachází na úbytě. „Je to jedna z největších mobilizací,“ doplňuje jeho kolegyně Vladimíra Dvořáková. Právě ona v této souvislosti hovoří o značně silné frustraci lidí, kteří odmítají vládu Andreje Babiše a Miloše Zemana.

„Připomíná mi to Impuls 99 a Děkujeme, odejděte,“ říká a varuje před rizikem následné demobilizace a apatie. „Požadavky týkající se právního státu a nezávislosti justice jsou podstatné a důležité pro vývoj tohoto státu, ale výslednou podobu budou lidé dosti těžko kontrolovat, takže to nakonec může dopadnout jako s velmi potřebným zákonem o státní službě, kde nakonec opozice spolu s částí vládní koalice zákon výrazně zeslabila a nyní Babiš dostává do státní správy přímo zástupce korporátních zájmů a je to všem jedno,“ upozorňuje Dvořáková.



Také podle politického analytika Lukáše Jelínka je jakýkoli zájem občanů o věci veřejné důležitý. „Čím více si lidé budou uvědomovat, že mají právo mluvit do politiky nejen u voleb, ale i demonstracemi, peticemi a podobně, tím méně je budou politici od sebe odhánět,“ uvažuje Jelínek a dodává: „Je jen důležité, aby si lidé v ulicích uvědomili, že vláda po několika demonstracích nepadne, to spíš ve Poslanecké sněmovně, nebo po koaliční roztržce, a že jde o běh na dlouhou trať. Nejhorší, co by se mohlo stát, je rozčarovanost lidí z toho, že nedokázali pohnout s poměry.“

Právě na tuto okolnost zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii v neděli na Letné upozorňovali. Mikuláš Minář jejich misi označil za indiánský běh. Dvořáková si nicméně všímá, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš tváří v tvář protestům minimálně krátkodobě opustil jinak perfektně připravený marketing určující styl komunikace. Konkrétně hovoří o Sorosovi, Evropské komisi a dalších aktérech, které Babiš označuje za své nepřítele. „Snad poprvé bylo takto silně vidět, že nemá jasnou komunikační strategii. Na rozdíl třeba od situace s dětmi, kde to bylo jednoznačně připraveno a nadávkováno,“ říká Dvořáková.



Přesto může být – aspoň pokud jde o stabilní většinu v dolní komoře – Babiš zatím klidný. Opozice ani lidé v ulicích se ho tudíž tak snadno nezbaví. I o tom Minář v neděli před demonstranty mluvil. „Především jde o to, že prezident rozložil normální systém vazby sněmovna – vláda a dává najevo, že nechá klidně vládnout vlády bez důvěry. Mimochodem i to je možná důvod mobilizace, protože se uměle zablokovávají možná řešení v rámci normálního vztahů parlament – vláda a prezident,“ upozorňuje Dvořáková.

Znoj zase upozorňuje na stabilitu a pevnost bloku stávajících vládních stran. „Menšinová vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM je zatím pevná, ač důvody spolupráce jsou u každé strany trochu jiné. Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem dominuje české politice a občanské manifestace na tom zatím mnoho nezměnily. ČSSD využívá vládního angažmá, aby se zviditelnila na politické scéně a představila své nové politické tváře, bez nich by neměla budoucnost.“



ČSSD podle Znoje může navíc poukazovat na to, že brání nástupu Okamurovy SPD k moci. A pokud jde o KSČM, tak ta podle Znoje nikdy neměla takový politický vliv jako nyní. „Pouta, která tuto alianci drží pohromadě, jsou pevná a hned tak se neoslabí. Kdyby ČSSD vládu položila, tak by prezident Zeman s největší pravděpodobností znovu jmenoval Andreje Babiše premiérem a vznikla by nějaká jejich odbornická vláda. Celý stávající politický konflikt by se jenom vyostřil,“ myslí si Znoj.



A Lukáš Jelínek ho doplňuje: „Že Babiš zůstane, dokud bude chtít, je jasné. Prezident Zeman jej permanentně podporuje. A Babiš umí pracovat se svými voliči, zejména emocemi. Jediná cesta, jak Babiše porazit, je oslovit jeho voliče a nabídnout jim něco, na co slyší.“ K tomu je ale cesta zatím v nedohlednu. Na stávající konstelaci mnoho nezmění ani středeční hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, které minulý týden vyvolaly opoziční strany. Už teď je totiž jasné, že ho vláda ustojí.

„Hlasování o nedůvěře je procedura, která se běžně používá i v situacích, kdy není naděje na svrhnutí vlády jako prostor pro opozici, aby vyjádřila svá stanoviska a předložila alternativu. Nesmí to dělat moc často a pak záleží, co předvedou, jestli dokážou oslovit své případné voliče,“ uvažuje Dvořáková. Podobně to vidí také Milan Znoj s Lukášem Jelínkem.



Podle prvně jmenovaného je středeční hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolaly opoziční strany, jenom stupňování politického nátlaku na Andreje Babiše a hnutí ANO. „Tento krok umožňuje těmto stranám, aby vystupovaly jako reprezentanti demonstrující veřejnosti, kteří přináší požadavky občanské společnosti do sněmovny. Nakolik to oslabí ANO a posílí tzv. demokratickou opozici, je však otázkou. Je to příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti,“ upozorňuje Znoj.



Také podle Jelínka je hlasování o nedůvěře důležité. „Lidé potřebují vidět, že jim naslouchá aspoň opozice, i když nakonec Babiš vydrží,“ říká. Podle Jelínka je nicméně zjevné, že se nacházíme v situaci průniku moci politické, ekonomické a mediální a neustále se snižující laťky politické kultury. „Už proto je důležité ukázat, že ne každý je k tomu benevolentní,“ uzavírá Lukáš Jelínek rozhovor pro INFO.CZ.