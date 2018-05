ANO chtělo vše „zařídit“. Program vlády je ale opatrný, bez pevných slibů, upozorňuje expert

Programové prohlášení vznikající menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD působí v řadě pasáží mimořádně opatrně, mnohdy se ani nedá identifikovat pevný a závazný slib, co vláda reálně opravdu prosadí. V rozhovoru pro INFO.CZ to říká politolog Lubomír Kopeček. Dobře to podle něj odráží vysoká frekvence výrazů typu „připravíme zákon“, „předložíme zákon“, a podobně, což dle jeho slov fakticky k praktickému prosazení dané věci do reality nezavazuje. „Zjevně je to spojeno s menšinovým statusem vlády, kdy si autoři textu uvědomovali, že prosazení řady věcí v parlamentu je nejisté,“ uvažuje politolog.

Velmi to podle Kopečka kontrastuje s volebním programem hnutí ANO, který měl úplně jiný jazyk. Jednoduše řečeno se Babišovo hnutí před volbami zavázalo, že kde co „zařídíme“. Z programového prohlášení nicméně podle politologa plyne, že řada slibovaných věcí je hodně nejistých a vláda je naopak možná ani nebude schopna „zařídit“. Programové prohlášení vlády zástupci hnutí ANO a ČSSD doladili tento týden. V pátek ho schválily špičky ANO, jednalo o něm vedení ČSSD a své si k němu řekne také její členská základna ve vnitrostranickém referendu.

Kopeček si také všímá toho, jak drasticky v dokumentu kolísá míra konkrétnosti. Podle informací INFO.CZ je to ostatně jedna z velkých výhrad řady vlivných sociálních demokratů. „Například v oblasti dopravy je jmenovitý výčet obchvatů obcí, které budou postaveny, nebo nádraží, které mají být opraveny. Naopak třeba u školství se kuse zmiňuje, cituji, vysoká selektivnost českého školství, kdy jsou žáci příliš brzy rozdělováni do různých vzdělávacích proudů,“ upozorňuje Kopeček s tím, že v dokumentu není žádný konkrétní náznak řešení tohoto problému.



„Je na tom poznat diametrálně odlišná míra zájmu o jednotlivé oblasti u vládních stran,“ myslí si politolog. Kromě toho v dokumentu spatřuje řadu kuriozit. „Asi největší je slib o ústavním zákonu o celostátním referendu, kdy si vláda zjevně nechce komplikovat život a ve svém funkčním období nechce současně referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.“ Podle Kopečka to působí alibistickým dojmem: vláda je sice pro institut referenda, avšak raději po svém funkčním období.



Jiným typem kuriozity je podle Kopečka slib „přípravy integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě“. Jinak řečeno jde totiž o jednotné inkasní místo. „Přitom předchozí vláda ANO a ČSSD jeho zavedení už připravené středopravicovou vládou Petra Nečase zrušila,“ upozorňuje Kopeček.

Pokud jde o pozitiva, jednoznačně zmiňuje zahraniční politiku. „Je zde vidět vysoká míra kontinuity při orientaci na západní struktury, hlavně na zakotvení v EU a NATO,“ říká. Zajímavé podle něj také je, že zmínky o vztazích k Rusku a Číně jsou v programovém prohlášení vysloveně minimální. „Dost to kontrastuje s tím, co v této oblasti hlásá prezident Zeman. A je to i odlišné od období Sobotkovy vlády, kde se hlavně vůči Číně uplatňovala představa mohutného rozvoje vzájemných – nejenom ekonomických – vztahů,“ uzavírá Kopeček pro INFO.CZ.