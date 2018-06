ANO věci válcuje s SPD a komunisty. Udělali jsme správnou věc a odhalili je, říká pirát Ferjenčík

Piráti se loni poprvé dostali do Poslanecké sněmovny. Souhlasíte s Andrejem Babišem, že je to žvanírna?

Sněmovní kultura mě trochu zklamala včetně jednacího řádu, který není dobře nastavený. V pražském zastupitelstvu se říkalo: Všechno už bylo řečeno, ale ještě to neřekli všichni. To se často děje i ve sněmovně. Když má třeba SPD na pořadu nějaký nesmysl, tak všichni členové klubu postupně řeknou totéž.

Na druhé straně je možnost vystoupení pro řádně přihlášené poslance dost omezená. Mohou za to přednostní práva k řečnění a faktické poznámky.

Babišovo hnutí přišlo po loňských volbách s návrhy na změny jednacího řádu, nyní je řeší pracovní skupina, v níž jsou zastoupeny všechny sněmovní strany. Které náměty podpoříte?

Líbil by se mi kompromisní systém, v němž by kluby měly vyhrazené časy, jak dlouho se danému tématu mohou na plénu věnovat. K jednomu zákonu by to mohly být dvě hodiny pro klub. Funguje to tak v Německu nebo v Evropském parlamentu.

Velmi by také pomohlo, kdyby se mluvčí s přednostním právem, jako jsou šéfové klubů, hlásili písemně, a ne kdykoliv si vzpomenou. Řadové poslance to demotivuje. Dva týdny v měsíci, které ve sněmovně zpravidla strávíme plenárními debatami, by se pak daly lépe využít.

Kdy by mohly úpravy projít?

Má to tři roviny. Jedna věc je novela jednacího řádu, druhá praxe a třetí různé procedurální obložky neboli podrazy. Také mi přijde bizarní dělat přestávky na porady klubů ve chvíli, kdy se nikdo o ničem neradí. O změnách se stále diskutuje.

Je pro Piráty důležité i zařazení určitých bodů tak, aby se stihly projednat do večerních televizních zpráv a uzávěrek deníků?

Všichni se samozřejmě snaží, aby jejich návrhy měly mediální pozornost. Jejich řazení na program ovlivňuje procedurální bystrost klubu. Funguje to i opačně. ODS nedávno řečněním blokovala debatu o fiskálním paktu EU schváleném vládou v demisi, aby se nestihl přijmout.

Udělali byste z dnešního pohledu něco jinak než před půl rokem? Mám na mysli pomoc ANO, SPD a komunistům s ustavením komory. V té době jejich neformální spojenectví vzniklo a dodnes funguje.

Stále si myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Jasně odhalilo, že se ANO chtělo domluvit s SPD a komunisty, přestože jsme se snažili být vstřícní. Šéf poslanců ANO pan Faltýnek to ale nereflektoval, dohodl se s oběma stranami a dodnes spoustu věcí válcují na tomto půdorysu.