Armáda rozšiřuje řady, do roku 2026 chce mít třicet tisíc vojáků

Armáda České republiky by chtěla do roku 2026 navýšit počet vojáků v celé zemi až na 30.000. Nyní je jich kolem 21.000. ČTK to dnes při slavnostním vyřazení studentů Univerzity obrany řekl 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jiří Baloun. Podle něj se jednak doplní počet na požadovaný stav 25.000 vojáků, zároveň vznikne dalších 5000 míst kvůli novým útvarům. Zabývat se budou například kybernetikou, robotikou a dalšími technologickými odvětvími.