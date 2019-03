„Ať si v ANO udělají pořádek!“ Šéf poslanců ČSSD ukázal na dvě záhady kolem Faltýnka | info.cz

Ve středu se do Sněmovny vrací mýtná kauza, do které je zapojen i druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. U toho při raziích policie provedla domovní prohlídku a zabavila mu počítač i mobil, vystupuje však v roli svědka.

Z řad poslanců čelí Faltýnek kritice za schůzky se šéfem antimonopolního úřadu (ÚOHS) Janem Rafajem a ředitelem českého zastoupení firmy Kapsch Karlem Feixem v době probíhajícího výběrového řízení na nového správce mýtného systému v Česku.

O schůzkách prý nevěděl ani Babiš

Jde o schůzky, které se neodehrávaly v Poslanecké sněmovně či jiné instituci, ale v hotelu. „Já jsem za celý svůj život - aktivní život myslím - zvyklý řešit problémy okamžitě. A protože v rámci hnutí jsem měl na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit,“ říkal 14. března při prvním projednávání této kauzy ve Sněmovně šéf poslaneckého klubu ANO. O jeho schůzkách tak prý nevěděl ani premiér Andrej Babiš (ANO). A za to, že se scházel v neoficiálních prostorech, Faltýnka nepochválil.

Šéf poslaneckého klubu koaliční ČSSD Jan Chvojka k Faltýnkovým schůzkám pro Blesk Zprávy řekl: „Jestli jsou takové kontakty v pořádku? Nejsou tam v pořádku dvě věci. On nejprve řekl, že byl pověřen tehdejší koaliční radou, která se věnovala dopravě. Všichni členové té bývalé koaliční rady, která se věnovala dopravě, řekli, že žádné zmocnění neměl. To byla první nejasnost,“ připomněl původní vysvětlení Faltýnka, proč se do kauzy vložil.

Chvojka: Faltýnek se umí vykroutit

„Druhá nejasnost byla, že on říkal, že pomáhal panu ministru Ťokovi vyřešit ten problém ohledně mýta. Pan ministr Ťok také řekl, že o tom nevěděl. Tam by si chlapci z ANO měli udělat pořádek a říci si mezi sebou, co je vlastně pravda,“ podotýká Chvojka.

„Sám jsem si vzal tento mandát,“ upozorňoval Faltýnek ve Sněmovně. Chvojka se nad tím nyní podivuje. A kdo o Faltýnkovi říká, že je „národní hrdina“?