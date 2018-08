Atentát na české vojáky splnil účel, slova o žoldácích jsou nechutná, říká Matyáš Zrno

Novinář a člen Občanského institutu Matyáš Zrno prostředí válečného Afghánistánu dobře zná. Před osmi lety totiž vedl tým českých civilních expertů v Provinčním rekonstrukčním týmu v afghánské provincii Lógar. Sebevražedný atentát, při kterém padli tři čeští vojáci, podle něj splnil to, co jeho adresáti chtěli: další narušení důvěry v zahraniční mise. Zrno přitom tvrdí, že radikální islám chce ovládnout celý svět a bojovat proti němu z Česka dost dobře nejde. Jak čeští vojáci vycházejí s místními obyvateli? Ohrozí incident jejich další vysílání do zahraničí? A proč v souvislosti s kritikou českých vojáků v Afghánistánu mluví o magorech a bláznech? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.