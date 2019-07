AVIA slaví stoleté výročí. Ohlédne se za historií a připravuje novinky | info.cz

Přeloučská AVIA Motors slaví 100 let a chystá novinky. Letos zákazníkům dodá desítky nově vyrobených vozů modelové řady AVIA INITIA a mezi nimi bude i celkem 19 výročních vozů, které připomenou letopočet 1919 – tedy rok vzniku značky AVIA a založení firmy.

Na podzim by měla skončit výroba vozů se spalovacími motory, ale to neznamená zánik stoleté firmy AVIA Motors. Odstartuje nová etapa její existence, podle toho, co podnik plánuje.

Ve výrobních prostorách AVIA Motors nadále běží výroba středních nákladních vozů, na jejich kompletaci pracují desítky zaměstnanců. Další stovky pracovníků firma zaměstnává nepřímo díky subdodávkám potřebným pro výrobu. Celková produkce bude o něco nižší než v minulém roce, což je dáno i tím, že se společnost letos soustředí především na výrobu vozů s pohonem 4x4, se kterými počítá i do budoucna.

Na podzim vstoupí v platnost nové evropské emisní normy, které přinášejí technické změny vozidel, nové požadavky na jejich vybavení a nutnost nových homologačních osvědčení. Všechny tyto náležitosti vyžadují investice a zdraží výrobu vozidel. Proto se majitelé společnosti rozhodli produkci vozidel se spalovacími motory na podzim tohoto roku ukončit. Nadále bude ale pokračovat zakázková výroba vozidel AVIA INITIA s pohonem 4x4. Letos firma také vyrobí celkem 19 výročních vozů, které připomenou 100 let od vzniku značky AVIA.

Velmi důležitou součástí portfolia AVIA Motors bude i nadále servisní podpora flotily několika tisíc vozidel AVIA modelové řady D a INITIA. „Celý náš systém servisní podpory a distribuce náhradní dílů zaručí uživatelům spolehlivé fungování vozů AVIA nejméně po následující desetiletí. Budeme potřebné součástky i nadále vyrábět, a to včetně montáže dílů do celků. Naše společnost navíc jako jediná disponuje dostatečným množstvím náhradních dílů a nadále budeme zajišťovat jejich rychlou a spolehlivou distribuci,“ informuje Tomáš Adamec, generální ředitel AVIA Motors.

Budoucnost je ve znamení nových projektů a elektromobility

„AVIA Motors i nadále zůstává pevnou součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a soustředí se i na nové projekty, které společnost přenesou do nové etapy její existence. V současnosti například probíhají jednání o rozšíření výrobního programu, AVIA Motors by se tak mohla stát subdodavatelem některých komponentů potřebných pro automobilový průmysl,“ řekl tiskový mluvčí Andrej Čírtek.

Budoucnost společnosti se rýsuje především v oblasti elektromobility. Poslední měsíce se nesly ve znamení hledání vhodných partnerů pro projekt užitkových elektromobilů lehké a střední kategorie. V Avii už s takovouto spoluprací mají zkušenosti. Koncem minulého desetiletí totiž vyráběli elektromobily na podvozku AVIA modelové řady D ve spolupráci s britskou firmou Smith. Tyto vozy se pak uplatnily jak na britském, tak i na americkém trhu. Právě v této oblasti AVIA Motors chystá zásadní novinky pro budoucí směřování firmy.