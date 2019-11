Babiš a dojení dotací z EU? Jourová radí, jak by měly reagovat české orgány | info.cz

Orgány zemí, kterých se týká problém údajného zneužívání evropských dotací, si to musejí vyřešit samy. Takový je postoj evropské komisařky pro transparentnost a evropské hodnoty Věry Jourové k investigativnímu textu amerického deníku New York Times , který popisuje zneužívání systému evropských zemědělských dotací politickými oligarchy ze střední a východní Evropy.

Americký deník New York Times před několika dny přinesl velký investigativní text, popisující korupční prostředí a neprůhledné mechanismy rozdělování evropských zemědělských dotací. Podle novinářů ze systému profituje hrstka „oligarchů a politických baronů“ ze zemí střední a východní Evropy – včetně českého premiéra Andreje Babiše a holdingu Agrofert, který předseda vlády umístil do svěřenských fondů.

„Odkryli jsme, že systém přerozdělování dotací je záměrně neprůhledný, zcela podrývá evropské environmentální cíle a je zasažený korupcí a udělováním dotací vlastním firmám,“ píše deník.

Podle Evropské komisařky pro transparentnost a evropské hodnoty Věry Jourové je nyní na jednotlivých státech, kterých se problém týká, aby jej důkladně vyšetřily.

„Měly by se k tomu postavit jednotlivé státy, které když přijímají evropské peníze, se zavazují k tomu, že jejich rozdělování bude transparentní a že bude podle pravidel. Já jsem byla poměrně dlouho u stanovování pravidel pro eurodotace v Česku a vím, že opatrnost českých orgánů v tom, aby všechno bylo legální a aby to splnilo audit Evropské komise, je velmi vysoká. Nyní je to otázka pro české, maďarské a další orgány aby na to reagovaly a řekly, že jsme splnili podmínky a že je to transparentní a legální,“ uvedla v rozhovoru pro INFO.CZ Věra Jourová.

Jourová dodala, že by se z pozice komisařky pro transparentnost nechtěla v případu jakkoliv angažovat. „Do věcí okolo kohezní a zemědělské politiky se vůbec nepletu, jsou tam stanovena jasná pravidla hry včetně pravidel transparentnosti,“ tvrdí eurokomisařka.

Premiér Andrej Babiš před několika dny závěry článku amerického deníku odmítnul. „Je to zmanipulované, je to nesmysl. New York Times je totální antitrump a o nezávislosti některých novinářů si můžeme povídat,“ uvedl Babiš pro Českou televizi.