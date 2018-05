Babiš: ČSSD má velkou šanci stát se s námi úspěšnou. Nevím ale, jestli do vlády vůbec chce

Premiér v demisi Andrej Babiš věří, že referendum v řadách ČSSD, která hlasuje o společné vládě, dopadne pozitivně – pro sociální demokraty je to podle něj velká šance na úspěch. Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz. Zároveň ale sociálním demokratům vyčetl, že minulý týden hlasovali ve Sněmovně pro schůzi, na které se mělo řešit téma novičok. Označil ji za projekt šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska proti prezidentovi Miloši Zemanovi.

Může se zdát, že jednání o vládě teď zamrzla na mrtvém bodě?

Jak na mrtvém bodě. Všechno funguje, ne?

Takže se čeká, jak dopadne referendum uvnitř ČSSD?

Podle posledního hlasování ČSSD ve Sněmovně mám zvláštní pocit, jestli do vlády s námi vůbec chtějí jít. Hlasovali pro schůzi s novičokem (kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana, že se tato smrtící látka vyráběla v Česku – pozn. red.), což je projekt Miroslava Kalouska proti prezidentovi. Chápu, že opozice má potřebu vyvolávat neustále spory, ale nechápu, že to chce ČSSD podporovat? Hlasují proti nám. Proč, když by ta vláda měla dopadnout.

ČSSD je rozpolcená kvůli tomu, že vy hlasujete s SPD.

Ale opak je pravdou. A s kým máme hlasovat, když chceme prosadit zákon?

Takže vy nehlasujete s SPD? Oni se vezou s vámi?

My hlasujeme hlavně pro naše návrhy zákonů - s SPD i s jinými stranami. To není, že hlasujeme vždy s SPD. Já se ptám, proč, když ČSSD tvrdí, že chce jít do vlády, tak proč nehlasuje s námi. My v podstatě děláme efektivní stát. A demontujeme matrix, co vybudovaly tradiční demokratické strany.

Vy mluvíte o tzv. demokratických stranách. Vy nejste demokratická strana?

Ne, my jsme demokratické hnutí.

Ale to slovo demokracie tam pořád je.

Ano, já si z toho dělám legraci. Chybí tam dodatek. Ten je tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií. Oni se mě na interpelacích ptají: Proč nemáme tohle a tamto? A kdo tady byl u vlády od sametové revoluce!?

Poslední čtyři roky jste ale byli ve vládě také.

Ano, ale bylo tam osm sociálních demokratů a devátý hlas, který mě často přehlasoval, pan Bělobrádek. Premiér Sobotka nikdy nestál za ministrem financí a často mě nechával přehlasovat. Vzpomeňme si, kdo koho vyhodil z vlády.

