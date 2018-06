Babiš je premiérem podruhé. Zeman nevyloučil, že vládu jmenuje ještě v červnu

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval Andreje Babiše opět premiérem. Šéf hnutí ANO složil slib krátce po 14. hodině. „Žádám vás, abyste v přiměřené době mně předložil návrh složení své vlády tak, abych se mohl s jejími členy jako obvykle seznámit,“ řekl prezident směrem k Babišovi. Personálie ani jeden z politiků řešit nechtěl. Prezident nevyloučil to, že nový kabinet by mohl být jmenován koncem června.

Zeman na tiskové konferenci protkané narážkami na přítomné novináře řekl, že s programovým prohlášením vznikající vlády „v zásadě souhlasí“ a nevyloučil, že před hlasováním o důvěře půjde kabinet podpořit osobně do sněmovny.

Nový kabinet by Zeman mohl jmenovat ještě v červnu. Hlasování o důvěře by pak očekával v první či druhé dekádě července.

Babiš už dříve řekl, že chce před poslance se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července. Dnes řekl, že počká na výsledek vnitrostranického referenda ČSSD, které skončí 14. června, poté požádá Zemana o termín schůzky.

Kabinet by měli podpořit komunisté, pro něž se jedná o největší podíl na moci, který od roku 1989 měli. Ani jeden z politiků v tom nespatřuje problém, na rozdíl od zástupů kritiků. „Já bych to nenazýval podporou, já bych to nazýval tolerancí. KSČM umožní vznik vlády,“ uvedl Babiš, který se zavázal, že chce postupovat co nejrychleji.

Česko má menšinovou vládu bez důvěry od loňských podzimních voleb. Doba mezi konáním voleb a tím, kdy vláda získá důvěru, bude nyní nejdelší od roku 1993. Dosud nejdéle čekalo Česko na kabinet s důvěrou na přelomu let 2006 a 2007, kdy se Mirku Topolánkovi podařilo uspět ve Sněmovně až napodruhé, a to 230 dnů po skončení voleb. Dnes uplynulo od posledních sněmovních voleb 228 dní, na kabinet s důvěrou ale země bude muset ještě nějakou dobu počkat.