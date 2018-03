Babiš: Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu

Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl český premiér Andrej Babiš. Podle něj Evropa potřebuje novodobý Marshallův plán, který by pomohl lidem přímo v jejich zemích, například v Sýrii. Babiš rovněž vyzval Evropskou unii, aby brala obavy České republiky vážně a aby nedocházelo k jejímu přehlasování, jako v případě uprchlické otázky.

Babiš v rozhovoru odmítl výtky, že Česko se vůči zbytku EU chová nesolidárně. „Z naší země jde každý rok deset miliard eur z podílu na zisku především do evropských zemí, jejichž firmy u nás investují,“ řekl Babiš. „Jsme rádi, že tu jsou. Ale ony tu také dělají dobré obchody. A často pocházejí právě z těch zemí, které nám vyčítají nedostatek solidarity,“ dodal šéf české vlády a hnutí ANO.

Varoval také, že se nesmí opakovat situace, kdy je Česká republika přehlasována, jako tomu bylo při schvalování kvót na přerozdělení uprchlíků. „To by bylo katastrofální,“ podotkl Babiš. Poukázal přitom na české populisty usilující o vystoupení Česka z EU. „Já ho nechci, jsem proevropský,“ poznamenal k případnému „czexitu“.

Babiš rovněž pochválil nového německého ministra vnitra a šéfa bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Horsta Seehofera za jeho rozhovor v posledním vydání nedělníku Welt am Sonntag o tom, že v debatě o migraci se k východní části EU často přistupuje povýšeně a je používán moralizující tón, především ze strany Evropské komise.

„Když se teď pan Seehofer takto vyjádřil o moralizování, mohu se z toho jen radovat,“ řekl Babiš. Se Seehoferem si prý velmi dobře rozumí a oba jsou „na stejné vlnové délce“.

Český premiér prohlásil, že migrační krize by se měla řešit „mnohem aktivněji mimo Evropu“. Dobrá podle něj byla dva roky stará dohoda s Tureckem.

Díky dohodě s Tureckem se počet příchozích do Řecka snížil až o 97 procent. Součástí dohody byla unijní finanční pomoc určená pro syrské uprchlíky na tureckém území, kterých je stále asi 3,4 milionu.

„Nyní potřebujeme řešení pro trasu přes Itálii do Evropy,“ podtrhl český premiér. Evropu je podle něj třeba chránit na jejích vnějších hranicích. „A musíme lidem v Sýrii nebo jinde pomáhat přímo u nich. Potřebujeme k tomu Marshallův plán. Co se týče migrantů, už tu existuje mnoho modelů, kanadský, australský. Jenom u nás to bohužel ještě úplně nefunguje,“ poznamenal Babiš.