Babiš může řešit své ministry. My výměnu těch našich nechystáme, tvrdí Onderka

Exprimátor Brna a poslanec sociálních demokratů Roman Onderka je tři dny před sjezdem jediným kandidátem na post prvního místopředsedy ČSSD. Zvolení má tak podle všeho jisté. V rozhovoru s politickým reportérem INFO.CZ Vratislavem Dostálem navíc tvrdí, že objel téměř všechny krajské konference a spolustraníkům otevřeně řekl, co se na mu na fungování strany nezamlouvá a jakým směrem by se měla v budoucnu orientovat. Konkrétnější ale být nechtěl. „Vše jsou to věci, které na sjezdu nebudu určitě opakovat. Protože by byla hloupost odkrývat strategii před ostatními subjekty české politiky,“ vysvětluje. Podle jeho slov zároveň ČSSD nepočítá s výměnou svých ministrů. „V tuto chvíli – pokud jde o ČSSD – to není na pořadu dne,“ tvrdí.

S čím jedete na sjezd sociálních demokratů do Hradce Králové?



Tak já vyrazím s menším zavazadlem a dvěma obleky, kdybych si náhodou jeden ušpinil (smích)…



No, jste jediný kandidát na prvního místopředsedu. Máte relativně velký počet nominací…



Od sjezdu v první řadě očekávám, že zjednoduší fungování sociální demokracie. Proto předkládáme návrh nových stanov, jehož ambicí je zjednodušit vnitrostranické procesy: rozhodování, informovanost, vzájemnou komunikaci. Jde o mimořádně důležitou věc, protože těžkopádnost, se kterou se uvnitř strany potýkáme, zapříčiňuje rozličná nedopatření, která se mohou do budoucna ukázat jako fatální.

Někteří místní členové mohou mít dojem, že s nimi vedení strany některé kroky nekomunikuje, avšak podle stávajících stanov to skoro není ani možné. Než se vám podaří svolat některé orgány, příčina, kvůli které tak činíte, už mezitím neexistuje, anebo je výrazně modifikovaná. Informace plynou ve veřejném prostoru neskutečně rychle, strana potřebuje často na některé situace reagovat výrazně pružněji než dosud.



Druhou věcí, kterou od sjezdu očekávám, je, že se mu podaří navolit vedení, které bude týmem. Protože oponovat některým stranám, kde je rozhodování de facto v rukou jednoho člověka, vyžaduje týmovou práci. Očekávám, že bude navolen tým lidí, který potáhne za jeden provaz. Tým lidí, který udělá vše pro to, aby vyvedl sociální demokracii z toho nelehkého období, ve kterém se nachází.



Asi z vás nedostanu obsah vašeho kandidátského projevu, přesto: čím chcete delegáty oslovit?



Oni už to vědí. Kromě Karlových Varů jsem objel všechny krajské konference. Bez přítomnosti televizních kamer, bez přítomnosti redaktorů z dalších deníků včetně vás jsem měl prostor k tomu, abych jim řekl, co se mi nelíbí na sociální demokracii, s čím se potýkáme a co je třeba v politickém prostoru změnit.

Řekl jsem jim také, co děláme špatně a co bychom měli dělat jinak. Řekl jsem jim své představy o tom, jak má sociální demokracie v budoucnu fungovat. Vše jsou to věci, které na sjezdu nebudu určitě opakovat. Protože by byla hloupost odkrývat strategii před ostatními subjekty české politiky.



Předtím, než jste vstoupili do vlády s Andrejem Babišem, jste se intenzivně věnovali právě tomuto tématu. Považujete tuto debatu již za uzavřenou?



Určitě. Naším vstupem do vlády ji považuji za uzavřenou. Vyhlásili jsme věc, která tady po roce 1989 myslím nebyla, tím myslím vnitrostranické referendum o tom, zda ČSSD vstoupí do vlády, za jakých podmínek, a dokonce také s jakými lidmi. A strana většinově rozhodla, že do vlády jít máme. Což je potřeba respektovat. A jak dobře víte, osobně jsem nebyl přívržencem vládního angažmá, na druhou stranu musím říct, že to z mé strany nebyl žádný kalkul.



Pouze jsem prostě tvrdil, a nebyl jsem to pouze já, že pokud se má strana vzpamatovat ze současného složitého období, výhodnější by byl odchod do opozice. Nicméně vnímám, že někteří z nás byli přesvědčeni, že musíme být hodně vidět, k čemuž je účast ve vládě přece jen příhodnější. Naše viditelnost je podstatně silnější, máme prostor v médiích, můžeme nastolovat agendu. Nyní jde tedy především o to, abychom z vládní pozice dokázali prosadit co nejvíce našich programových priorit.



Přestože je na nějaké ucelené závěry brzo, zeptám: myslíte, že se to daří?



Vůbec to není jednoduché. Naopak je to hodně těžké. Boj musíme svádět o každé opatření. Včetně těch, které jsou součástí programového prohlášení. Ale v politice to tak zkrátka chodí a já si myslím, že zatím svou roli sehráváme důstojně.



S tím souvisí jedna podstatná okolnost: Andrej Babiš disponuje alternativní většinou s SPD a KSČM. Našli jste podle vás efektivní mechanismus, jak předcházet tomu, aby vás hnutí ANO obcházelo a hlasovalo se zmíněnými dvěma stranami?



Jediný možný mechanismus, jak tomu předcházet, je intenzivnější a častější komunikace. Musíme být maximálně pružní a rychlí, pokud jde o systém svolávání koaličních rad. Intenzivně musíme komunikovat také na úrovni vedení stran a poslaneckých klubů. A myslím, že to zatím funguje. Občas jsme museli postupovat vcelku tvrdě, například u karenční doby, ale ukazuje se, že jsme schopni naše cíle prosadit.

Zároveň se ukazuje, že situacím, kdy bychom byli přehlasování, dokážeme účinně čelit. Pokud by to mělo v budoucnu nastat, tedy že by nás hnutí ANO obcházelo spolu s KSČM a SPD, osobně bych to považoval za zradu. A když se mě ve sněmovně ptali, jak dlouho bude sociální demokracie součástí koalice, na mikrofon jsem řekl, že do první zrady.



Ministr zahraničí Tomáš Petříček minulý týden prohlásil, že pokud nebude zvolen do vedení ČSSD, zváží své další působení v čele resortu. Jak tento jeho tah hodnotíte?



Už jsem to řekl několikrát veřejně, považuji to za mladickou nerozvážnost. Myslím, že by neměl spojovat důvěru či nedůvěru delegátů s pozicí ministra, kterou podle mého názoru odvádí z větší části dobře. Že je kritizován komunisty, je podle mne v pořádku. Pokud by ho naopak začali chválit, zbystřil bych. Z tohoto pohledu je to logické, ČSSD je proevropská strana, je to proalianční strana. Což jsou věci, ve kterých se s KSČM zásadně lišíme. Což ale víme dlouho, komunisté to věděli také ve chvíli, kdy vládu začali tolerovat.



Pokud jde o ministra Petříčka, patří mezi mladší politiky sociální demokracie, některé záležitosti uchopuje tak, jako ho v danou chvíli „napadnou“, což byl také tento případ. Myslím, že je to pro něj bezesporu velké ponaučení do příštích politických let. A pokud se mě ptá, zda má být někdo jako Tomáš Petříček, případně Jana Maláčová, ve vedení, v každém případě říkám ano. Oba dva jsou viditelní, oba mají trochu jiný záběr. Maláčová více zleva, Petříček zase ze středu. Obojí se mi líbí, oba by měli být ve vedení strany.



Jan Hamáček tento týden přišel s tím, že chcete prosadit zkrácení pracovní doby…



Ano. Jde o jeden z našich dlouhodobých programových cílů. Je potřeba si uvědomit, že nás v už blízké budoucnosti čekají radikální změny. Čeká nás velice těžké období. Během pětadvaceti let se nám vlivem geografické křivky změní společnost. Přibude lidí v penzijním věku. Navíc nám vymizí vlivem robotizace a digitalizace některé profese. A my musíme být na toto všechno už nyní připraveni, už teď musíme hledat recepty, jak budeme těmto změnám jako společnost čelit.



A co říkáte na debatu, která se velice opatrně začíná rozbíhat, a která se týká státního rozpočtu na příští rok? Očekává se zpomalení ekonomiky, tím pádem nižší příjmy a tedy potřeba škrtat ve výdajích.



S ministryní financí je to vždycky složitější. Navíc rozpočet se vždycky připravuje dopředu a především podle toho, jak se ekonomika vyvíjela v předchozím kvartále. Podobu rozpočtu přitom neovlivňuje pouze vývoj ekonomiky, nevíme například také, jak nás zasáhne brexit. Ministerstvo financí musí nejen s těmito neznámými veličinami pracovat. Pokud na to ale paní ministryně reaguje návrhem typu plošného desetiprocentního škrtání, nebude to fungovat.

To však neznamená, že jednotlivé resorty nemají kde šetřit. Můj odhad nicméně je, že lze uspořit v rámci zefektivnění jednotlivých úřadů okolo pěti procent. Pokud vezmeme víc například ministerstvu dopravy, zastavíme výstavbu silnic a dálnic. Podobné to bude i jinde. To znamená, že se ukazuje, že musíme hledat nové zdroje tak, abychom posílili příjmovou stranu rozpočtu. Šetřit nestačí.



Nejpozději od 16. prosince, což byl den, kdy D1 zasáhl kalamitní sníh, se ve veřejném prostoru spekuluje o výměně některých ministrů. Andrej Babiš se přitom nechal slyšet, že pokud k něčemu takovému dojde, tak až po sjezdech obou vládních stran. Jak tuto věc vidíte vy?



Pokud Andrej Babiš čeká, až skončí sjezd ČSSD, aby pak mohl vyměnit své ministry, nemám s tím problém. Já to ale neřeším. A pokud jde o Dana Ťoka a o jeho nešťastný výrok, dle kterého kalamitní sníh tak brzo nečekali, tak věřte, že jsem to bral osobně. Po D1 docela často jezdím a tehdy jsem to – pokud jsem nechtěl na cestě strávit osm nebo deset hodin – musel objíždět přes Svitavy a Hradec Králové.



V každém případě: Andrej Babiš může řešit své ministry, ostatně máme to napsané v koaliční smlouvě. Zrovna tak, jako sociální demokracie řeší svoje zástupce ve vládě. A protože jsem o tom mluvil s předsedou Hamáčkem, tak vím, že nic takového nechystá. V tuto chvíli – pokud jde ČSSD – to není na pořadu dne.



V zákulisí sněmovny se hovoří o tom, že byste mohl být ministr kultury…



Tak to máte hodně špatné informátory. Anebo si někdo dělá srandu. Nemám tuto ambici. A byť je fakt, že jsem o této s věci s Janem Hamáčkem už dříve mluvil, tak musím zrovna tak říct, že jsem tuto nabídku už tehdy odmítl.