Babiš nás potřebuje jen na hlasování o důvěře. Zachraňujeme ho na postu premiéra, burcuje Dienstbier

Hodinu předtím, než začala schůzka předáků sociální demokracie se zástupci hnutí ANO o vládní dohodě, zveřejnil senátor Jiří Dienstbier na svém twitterovém učtu deset bodů, které vysvětlují, proč by sociální demokracie s Andrejem Babišem do vlády neměla vstupovat. Už předtím vzbudilo pozdvižení vystoupení celého senátorského klubu ČSSD, které vedení strany vyzvalo k odchodu do opozice. A zatímco první místopředseda ČSSD Jiří Zimola tvrdí, že si vedení senátory pozve na kobereček, podle Jiřího Dienstbier ČSSD zachraňuje Babiše v pozici premiéra.