Babiš největší překážkou vlastní vlády? ČSSD by ho mohla tolerovat, pokud dostane vnitro či finance

Předseda ČSSD Jan Hamáček večer opatrně připustil, že by sociální demokraté mohli v krajním případě tolerovat trestně stíhaného Andreje Babiše jako premiéra v nové koaliční vládě. Strana by ale na oplátku požadovala ministerstvo vnitra nebo financí, jako garanci, že Babišův střet zájmů nebude mít dopady na vyšetřování kauzy. Hamáček ale navzdory tomu sám dál říká, že trestně stíhaný premiér je pro stranu v podstatě nepřijatelný. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek před večerní schůzkou ČSSD vzkázal, že hnutí na Babišovi v čele vlády trvá a pokud to ČSSD nepřijme, není dál o čem debatovat. Po jednání uvedl, že požadavek na reosrt financí nebo vnitra bude předmětem dalších debat.

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka před jednáním experti vytipovali sedmnáct okruhů, kde nepanuje shoda. „Teď jich zbývá sedm,“ řekl večer předseda sociálních demokratů před novináři. S hnutím ANO se podle něj sociální demokraté zatím neshodují například v otázce daní. Konkrétně v tom, zda a proč je zvyšovat.

„Chceme jít cestou úspor a nikoli cestou navyšování daní,“ řekl Richard Brabec a dodal, že ANO pracuje také s efektem elektronické evidence daní. „Situace je identická, pokud jde o daně, jako před pěti lety, když jsme uzavírali koalici s ČSSD a KDU-ČSL. A stejně jako tehdy argumentujeme zlepšeným výběrem daní a úsporami.“

Podle Jaroslava Faltýnka byl cíl jasný: vydiskutovat sporné body. Také on potvrdil, že nalezli konsensus v deseti dosud sporných bodech. Brabec zdůraznil, že třecích ploch bylo původně podstatně více a ocenil, že se je daří postupně odstraňovat.

Vláda bez Babiše?

Hamáček potvrdil, že se na večerní schůzce mezi vyjednavači ANO a ČSSD řešilo i setrvání Babiše v čele vlády. Sociální demokraté s tím mají velký problém kvůli jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Hnutí ANO ovšem na Babišovi trvá.

Podle Hamáčka z toho vyplývá jediné: ANO musí přijít s garancí, že střet zájmů neovlivní průběh vyšetřování. Sociální demokraté i nadále požadují pět resortu včetně ministerstva vnitra nebo financí, které by podle Hamáčka byly garancí, že Babišův střet zájmů nebude mít vliv.

„Pro nás ten požadavek (aby Babiš nebyl premiérem - pozn. redakce) se stává určitým folklorem. My jsme řekli jasně, že pro nás je to podmínka. (...) Pokud se týká požadavku na tyto dva resorty, tak my jsme to vzali na vědomí a budeme o tom dál diskutovat,“ řekl Jaroslav Faltýnek s tím, že shodu chce najít do 7. dubna, kdy pokračuje sjezd ČSSD.

Předseda ČSSD dle svých slov Babiše také upozornil, že trvá podmínka, dle které musí finální dohoda schválit členská základna v referendu. Zároveň podle něj platí, že sociální demokraté usilují o resorty, ve kterých mohou nejlépe naplňovat své programové cíle. Hovořil o zdravotnictví, sociální oblasti nebo resortu pro místní rozvoj.

V čem je shoda?

Shoda mezi ČSSD a hnutím ANO panuje v garanci nezávislosti veřejnoprávních médií, u otázky týkající se zákazu privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí, zálohovaného výživného, garance nezvyšování spoluúčasti pacientů či u státem garantované dostupné zdravotní péče nebo zavedení sdíleného pracovního místa.

ANO chce vytvořit s ČSSD menšinovou koaliční vládu, která by měla 93 poslanců a ve Sněmovně by se opírala o podporu 15 komunistických poslanců. Pokud se obě strany dohodnou, bude muset vstup ČSSD do vlády potvrdit ještě vnitrostranické referendum sociálních demokratů.