Babiš: O důvěru si znovu neřeknu, lidovcům nerozumím. Co vzkazuje Hamáčkovi? | info.cz

Kvůli chystané výměně hned tří ministrů ve vládě Andreje Babiše se ozývají opoziční strany. Od lidovců zaznělo, že kvůli personální obměně v takovém rozsahu by si vláda měla znovu říct o důvěru sněmovny. Premiér něco takového kategoricky vyloučil. V rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že nechápe, o co lidovcům jde.

Lidovci vás chtějí vyzvat, abyste po jmenování nových ministrů předstoupil se svou vládou znovu před Poslaneckou sněmovnu a požádal o důvěru. Hlasování byste měl popřípadě spojit se schvalováním některého z klíčových zákonů. Uděláte to?

Prosím vás, vždyť lidovci nás tady týdny a měsíce vyzývají o to, abychom vyměnili paní ministryni Novákovou (Marta, ministryně průmyslu a obchodu, pozn. aut.) a pana ministra Ťoka (Dan, ministr dopravy, aut.). Sice je neměníme kvůli tomu, abychom jim vyhověli, ale chtěli to. Tak já nevím, o co jim jde.

Pan Kněžínek, a to už jsem komentoval xkrát, tam byl dočasně, kdy tu funkci přijal, a na rozhodnutí měl jen patnáct minut. Byl na ministerstvu spravedlnosti dočasně a teď jsme to prostě vyřešili jiným způsobem, takže nerozumím tomu, co lidovci vlastně chtějí.

Takže byste si o důvěru pro svou vládu znovu v Poslanecké sněmovně tedy neřekl, chápu to správně?

Určitě si znovu nebudu říkat o důvěru. Pokud samozřejmě chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, tak na to mají právo. Ale nerozumím tomu, že každou chvíli chtějí něco jiného.

Babiš v rozhovoru odpověděl také na vzkaz koaličního partnera Jana Hamáčka, který řekl, že pokud by se hlasovalo o konci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, tak by to bylo poslední hlasování této koalice. Jak Babiš reagoval?