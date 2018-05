Babiš Okamuru zatím podrží. Nejde o detail, ale o politickou orientaci země, říká Znoj

Přestože se v pondělí lídři ČSSD a hnutí ANO nechali slyšet, že je koaliční smlouva až na drobnosti hotová, to hlavní je pořád velkou neznámou. Finální verze dohody se totiž stále piluje, a tak nikdo až na několik zúčastněných vlastně netuší, jak přesně se Andrej Babiš vypořádal s podmínkami, které po něm sociální demokraté požadovali. Jisté je zatím pouze to, že ANO odmítá odvolat zástupce SPD z vedení sněmovny a výborů. Což neznamená, že se tak později nestane. Pokud vůbec, tak na to Babiš přistoupí až poté, co bude znát výsledek referenda. Přitom jde o věc zcela zásadní.