Babiš ostrouhal. Pirát Peksa před „disciplinárku“ kvůli „urážlivým“ výrokům nepůjde

Sněmovní mandátový a imunitní výbor nepovede disciplinární řízení s poslancem Mikulášem Peksou (Pirátská strana). Podnět výboru podal premiér Andrej Babiš kvůli výrokům poslance o tom, že Babiš zneužívá evropské dotace. Peksa se hájil tím, že to bylo konstatování faktu. Výbor ale v usnesení vyzval všechny poslance, aby se v zahraničí zdrželi nevhodných výroků.

Babiš tvrdí, že ho Peksa na jednání se švédskými poslanci urazil, když o něm hovořil jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. „Vyjádření Mikuláše Peksy ve vztahu k mé osobě, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku,“ uvedl premiér.

Peksa v tiskové zprávě uvedl, že o Babišovi a dotacích mluvil na jednání delegace zahraničního výboru Sněmovny se zástupci švédského výboru pro evropské záležitosti v rámci debaty o rozpočtovém výhledu EU a o reformě evropské zemědělské politiky. „Premiér, který je trestně stíhaný za dotační podvod by neměl v Bruselu dojednávat dotace ve výši stovek miliard. A co více, vlastník obrovského agropodniku by vůbec neměl dojednávat dotace v oblasti zemědělství,“ uvedl Peksa.

„Chápu, že pan premiér nechce, aby se o jeho střetu zájmů v zahraničí mluvilo. Ve fungující demokracii by ale takový premiér dávno odstoupil a morální zásady by mu vůbec nedovolily takto ponižovat politickou kulturu v zemi,“ dodal Peksa.

„Zjevně to nebylo urážkou,“ komentoval dnešní verdikt výboru o nezahájení disciplinárního řízení jeho člen za Piráty Jakub Michálek. Nedovede si ale také představit, co by na seznamu politicky nevhodných výroků mělo být.

„Výbor dal jasný signál, že je potřeba, aby každý poslanec bez ohledu na politickou stranu zachovával principy slušného chování, vyjadřování a byl si vědom, že má hájit Českou republiku, nikoli sehrávat roli, která by ji poškozovala v zahraničí,“ řekl k tomu Grospič.

Členové výboru odmítli také podnět směřující vůči poslankyni ANO Heleně Válkové. Poslankyně podle serveru Novinky.cz na jednání jednoho z výborů při kritice postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí a opatrovnických soudů použila pro své argumenty osobní údaje konkrétního dítěte. Výbor nevyhověl podnětu právní zástupkyně, Válkové výrok je podle Grospiče plně krytý svobodou projevu poslance ve Sněmovně.

V disciplinárních řízeních hrozí peněžitý postih až do výše jednoho poslaneckého platu.