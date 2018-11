Babiš po návštěvě ve Švýcarsku: Syn a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili

Andrej Babiš mladší a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili, uvedl premiér Andrej Babiš po sobotním setkání se svým synem. Napsal to na svém facebookovém profilu. Uvedl, že se svým potomkem ve švýcarské Ženevě strávil pět hodin, během kterých si povídali a hráli šachy. Matka Babiše mladšího Beata Babišová označila v televizi Nova reportáž serveru Seznam Zprávy za útok proti soukromí. Novinářům prý řekla, že je nemocný a rozhovor nepřipadá v úvahu. Ředitel divize zpravodajství serveru Seznam Zprávy Jakub Unger uvedl, že Babiše mladšího považuje redakce za velmi důležitého svědka a od počátku k němu i jeho matce přistupuje maximálně citlivě.

V pondělí server Seznam Zprávy odvysílal skrytě natočenou reportáž s Babišem juniorem. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Babiš v sobotu uvedl, že brzo ráno za svým synem odletěl. Dnes na facebooku napsal, že syna a jeho matku navštívil, aby si poslechl, jak prožívají poslední dny. "Už pochopili, jak je novináři zneužili. Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně," uvedl premiér. Odmítl zároveň, že se od svatby z loňského roku neviděli. "Potkali jsme se od ní několikrát a v Ženevě jsem byl za ním podruhé. Včera (v sobotu) jsme spolu strávili asi pět hodin, povídali si a hráli šachy. Je to už dlouho, co jsme spolu naposledy hráli," dodal Babiš. Podrobnosti k případu chce dodat dnes v televizi Nova.

Televize Nova dnes také odvysílala zřejmě na mobilní telefon natočené vyjádření Beaty Babišové, první manželky premiéra Babiše. Přečetla v něm prohlášení, ve kterém žádá "všechny slušné novináře", aby neubližovali jejím dětem a celé rodině. Uplynulé události označila za skandální útok proti svému i synovu soukromí. "I přesto, že jsem reportéry (Sabinu) Slonkovou a (Jiřího) Kubíka výslovně upozornila na to, že můj syn je nemocný, a proto rozhovor s ním nepřipadá v úvahu, udělali to, že skrytou kamerou rozhovor se mnou a mým synem skrytou kamerou natočili a zveřejnili," uvedla. Rozhovor novináři podle ní vedli sugestivními otázkami a vyzněl tak v neprospěch jejího bývalého muže. Jejich postup odsoudila.

Uvedla, že kvůli zveřejnění adresy jejich bydliště nyní nemohou svobodně vyjít z bytu na ulici. "Prosím novináře, aby respektovali naše soukromí, zdravotní stav našeho syna a dál nás neobtěžovali," řekla. Dodala, že o ochranu práv rodiny požádala advokáty.

Unger zdůraznil, že Babiš mladší komunikoval s redakcí Seznam Zprávy i po zveřejnění pořadu. "Poděkoval nám, dal nám dokonce na sebe kontakty pro další práci a našim reportérům napsal, že chce, abychom mu pomohli se zkontaktovat s českými úřady, že o něm jeho otec lže," řekl Nově Unger.

Server již dříve uvedl, že ve čtvrtek jim z mailové adresy Babiše mladšího přišla zpráva: "Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS". Podle Ungera je cesta premiéra do Švýcarska vážným rizikem pro případné ovlivňování svědků. "Přesto to panu Babišovi bylo umožněno a teď tu řešíme prohlášení jeho bývalé manželky," dodal Unger.

Server Seznam Zprávy na twitteru uvedl, že celou adresu bydliště ani jméno města, kde Babiš mladší bydlí, nezveřejnil. "To zveřejnil až Andrej Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích," uvedl server. Připomněl, že Syndikát novinářů označil jejich reportáž za etickou.

Cestu Babiše do Ženevy kritizovali někteří opoziční politici. Poukazovali na to, že by mohl syna, který je společně s ním obviněn v kauze Čapí hnízdo, ovlivňovat. Babiše mladšího dosud policie nevyslechla. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala serveru Euro.cz řekl, že zastupitelství nevidí žádný konkrétní důvod k tomu, aby premiérovi styk se synem zakázalo.